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Все детские сады Симферополя работают в штатном режиме
Фото: ВК

Все детские сады Симферополя работают в штатном режиме

Опубликовал: CrimeaPRESS в Социальная сфера РК 10:29 16.06.2020

Все детские дошкольные учреждения Симферополя с 15 июня вернулись к штатному режиму работы. Об этом сообщила начальник отдела дошкольного образования управления образования Татьяна Курова.

С 15 июня все дошкольные заведения возобновили работу в штатном режиме. Сняты ограничения на количество детей, прибывающих в группах, а также возобновлен полный рабочий день, — рассказала она.

При этом Татьяна Курова отметила, что во всех детских садах при входе в здание организовано проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией. Цель данных мероприятий — выявление и недопущения в детское дошкольное учреждение людей с признаками респираторных заболеваний.

Все детские сады Симферополя работают в штатном режиме

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