Все детские сады Симферополя работают в штатном режиме

Все детские дошкольные учреждения Симферополя с 15 июня вернулись к штатному режиму работы. Об этом сообщила начальник отдела дошкольного образования управления образования Татьяна Курова.

С 15 июня все дошкольные заведения возобновили работу в штатном режиме. Сняты ограничения на количество детей, прибывающих в группах, а также возобновлен полный рабочий день, — рассказала она.

При этом Татьяна Курова отметила, что во всех детских садах при входе в здание организовано проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией. Цель данных мероприятий — выявление и недопущения в детское дошкольное учреждение людей с признаками респираторных заболеваний.