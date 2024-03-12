Все фото нереально крутые! Голосуем за финалистов конкурса «Крым в моем сердце»

Жюри Всероссийского фотоконкурса «Крым в моем сердце» определило 10 фотографий финалистов для специальной номинации конкурса «Народный выбор». А победителя и лучшее фото организаторы конкурса предлагают определить в режиме голосования в группе ВКонтакте Туристический портал Крыма Travel Crimea.
Выбирайте самое классное фото о Крыме и голосуйте за его автора в опросе по ссылке.
Победителем станет фотография, автор которой набрал наибольшее количество голосов. Голосование продлится до 16 марта 2024 года.
Вот они – нереально крутые фотографии – финалисты конкурса «Крым в моем сердце»:
Брага Елена «Полетели в Крым»
Кузьмина Арина «Перегон лошадей на закате»
Дмитренко Екатерина «Место силы»
Токарева Елизавета «Счастье»
Наседкина Наталия «Лавандовые мечты»
Сарапулов Игорь «Лисичкин вечер»
Донских Дарья «Лентикулярное облачко»
Соловей Юрий «Погружение в закат»
Веремеев Анатолий «Утро»
Мельничук Никита «Водопад Учан-Су»
Победитель получит возможность отправиться в экспедицию в Крым с проектом VK Места уже этой весной. Участники посетят неочевидные туристические маршруты региона и познакомятся с местными традициями и крымским гостеприимством!
Чтобы проголосовать за фото, необходимо быть подписанным на сообщество Туристический портал Крыма Travel Crimea При подсчете будут учитываться голоса только подписчиков сообщества, чтобы избежать сервисов накруток.
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