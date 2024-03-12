Все фото нереально крутые! Голосуем за финалистов конкурса «Крым в моем сердце»

Жюри Всероссийского фотоконкурса «Крым в моем сердце» определило 10 фотографий финалистов для специальной номинации конкурса «Народный выбор». А победителя и лучшее фото организаторы конкурса предлагают определить в режиме голосования в группе ВКонтакте Туристический портал Крыма Travel Crimea.

Выбирайте самое классное фото о Крыме и голосуйте за его автора в опросе по ссылке.

Победителем станет фотография, автор которой набрал наибольшее количество голосов. Голосование продлится до 16 марта 2024 года.

Вот они – нереально крутые фотографии – финалисты конкурса «Крым в моем сердце»:

Брага Елена «Полетели в Крым»

Кузьмина Арина «Перегон лошадей на закате»

Дмитренко Екатерина «Место силы»

Токарева Елизавета «Счастье»

Наседкина Наталия «Лавандовые мечты»

Сарапулов Игорь «Лисичкин вечер»

Донских Дарья «Лентикулярное облачко»

Соловей Юрий «Погружение в закат»

Веремеев Анатолий «Утро»

Мельничук Никита «Водопад Учан-Су»



Победитель получит возможность отправиться в экспедицию в Крым с проектом VK Места уже этой весной. Участники посетят неочевидные туристические маршруты региона и познакомятся с местными традициями и крымским гостеприимством!

Чтобы проголосовать за фото, необходимо быть подписанным на сообщество Туристический портал Крыма Travel Crimea При подсчете будут учитываться голоса только подписчиков сообщества, чтобы избежать сервисов накруток.