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Все фото нереально крутые! Голосуем за финалистов конкурса « в моем сердце»

Все фото нереально крутые! Голосуем за финалистов конкурса «Крым в моем сердце»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:11 12.03.2024

Жюри Всероссийского фотоконкурса «Крым в моем сердце» определило 10 фотографий финалистов для специальной номинации конкурса «Народный выбор». А победителя и лучшее фото организаторы конкурса предлагают определить в режиме голосования в группе ВКонтакте Туристический портал Крыма Travel Crimea.

Выбирайте самое классное фото о Крыме и голосуйте за его автора в опросе по ссылке.

Победителем станет фотография, автор которой набрал наибольшее количество голосов. Голосование продлится до 16 марта 2024 года.

Вот они – нереально крутые фотографии – финалисты конкурса «Крым в моем сердце»:

Брага Елена «Полетели в Крым»

Все фото нереально крутые! Голосуем за финалистов конкурса «Крым в моем сердце»

Кузьмина Арина «Перегон лошадей на закате»

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Все фото нереально крутые! Голосуем за финалистов конкурса «Крым в моем сердце»

Дмитренко Екатерина «Место силы»

Все фото нереально крутые! Голосуем за финалистов конкурса «Крым в моем сердце»

Токарева Елизавета «Счастье»

Все фото нереально крутые! Голосуем за финалистов конкурса «Крым в моем сердце»

Наседкина Наталия «Лавандовые мечты»

Все фото нереально крутые! Голосуем за финалистов конкурса «Крым в моем сердце»

Сарапулов Игорь «Лисичкин вечер»

Все фото нереально крутые! Голосуем за финалистов конкурса «Крым в моем сердце»

Донских Дарья «Лентикулярное облачко»

Все фото нереально крутые! Голосуем за финалистов конкурса «Крым в моем сердце»

Соловей Юрий «Погружение в закат»

Все фото нереально крутые! Голосуем за финалистов конкурса «Крым в моем сердце»

Веремеев Анатолий «Утро»

Все фото нереально крутые! Голосуем за финалистов конкурса «Крым в моем сердце»

Мельничук Никита «Водопад Учан-Су»

Все фото нереально крутые! Голосуем за финалистов конкурса «Крым в моем сердце»
Победитель получит возможность отправиться в экспедицию в Крым с проектом VK Места уже этой весной. Участники посетят неочевидные туристические маршруты региона и познакомятся с местными традициями и крымским гостеприимством!

Чтобы проголосовать за фото, необходимо быть подписанным на сообщество Туристический портал Крыма Travel Crimea При подсчете будут учитываться голоса только подписчиков сообщества, чтобы избежать сервисов накруток.

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