Все крымские центры «Мои Документы» работают в штатном режиме

В ближайшем будущем откроют три дополнительных подразделения МФЦ в Евпатории.

Все крымские центры «Мои Документы» функционируют в штатном режиме. Об этом сообщила директор ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ольга Макарова. Она добавила, что никаких ограничений в работе МФЦ не будет.

Также Ольга Макарова отметила, что по итогу выездного совещания Совета министров в Евпатории было принято решение открыть три территориальных подразделения в городском округе.

Руководство МФЦ планирует открыть самый крупный в Республике Крым ТОСП (территориально обособленное подразделение) уже в марте.

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