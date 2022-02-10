Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Все крымские центры «Мои Документы» работают в штатном режиме

crimeapress_news



реклама в крыму
Все крымские центры «Мои Документы» работают в штатном режиме

Все крымские центры «Мои Документы» работают в штатном режиме

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:09 10.02.2022

В ближайшем будущем откроют три дополнительных подразделения МФЦ в Евпатории.

Все крымские центры «Мои Документы» функционируют в штатном режиме. Об этом сообщила директор ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ольга Макарова. Она добавила, что никаких ограничений в работе МФЦ не будет.

Узнайте больше:  «Коделак» помогает при кашле, вызванном коронавирусом

Также Ольга Макарова отметила, что по итогу выездного совещания  Совета министров в Евпатории было принято решение открыть три территориальных подразделения в городском округе.

Руководство МФЦ планирует открыть самый крупный в Республике Крым ТОСП (территориально обособленное подразделение) уже в марте.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.