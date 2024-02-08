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Все начиналось как «кухонный скандал», потом в ход пошел нож. Случай в Симферополе
Фото: Медицинский блог, nvkz-tub.ru

Все начиналось как «кухонный скандал», потом в ход пошел нож. Случай в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:59 08.02.2024

В Симферополе за причинение тяжкого вреда здоровью своему сожителю осуждена 45-летняя женщина. Она признана виновной в совершении преступления по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Судом установлено, что женщина в августе прошлого года в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, нанесла своему сожителю удар ножом в поясничную область, причинив колото-резаное ранение печени. Женщина свою вину признала в полном объеме, — сообщили в прокуратуре.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимой и приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Приговор в законную силу не вступил.

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