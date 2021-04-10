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Все о бензопилах – на одном ресурсе: энциклопедия, технические характеристики и лайфхаки
фото: pb826 (pixabay.com)

Все о бензопилах – на одном ресурсе: энциклопедия, технические характеристики и лайфхаки

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 17:48 10.04.2021

Конечно, при выборе бензопилы, основной тезис: «чтобы пилила». Но современные производители предлагают такое разнообразие марок и характеристик, особенностей и нюансов, что поневоле главными в выборе бензопилы становятся реклама, цена, чей-то совет, вариант, «лучше, чем у соседа»… Как не запутаться? Подспорьем станет сайт, на котором собрано все про пилы.

Его отличает максимум подобранной полезной информации, точность определений и документации, удобная навигация, иллюстративность и легкое изложение.

Портал «Все про бензопилы» рассчитан на самую широкую аудиторию, никаких специальных знаний не понадобится. Повторим, его основной плюс (он же его миссия) – здесь собран максимум информации, которая может пригодиться при выборе, эксплуатации, ТО и ремонте бензопил.

Разделы сайта:

  • Производители (от отечественных «Тайги» и «Урала» до навороченных «Makita» или «Hammer»),
  • Обслуживание и ремонт (иллюстрированные статьи с конкретными примерами ремонта карбюратора, электроники, системы зажигания и т.д.),
  • Шины и цепи (все про обслуживание этих важнейших узлов пил);
  • Самоделки (лайфхаки, советы «бывалых», неожиданное применение бензопил, занимательные факты и примеры);
  • Выбор (советы при покупке бензопилы, отзывы реальных людей, рейтинги лучших пил);
  • Инструкции бензопил (энциклопедическая кладезь документации, разложенной «по полочкам», то есть по торговым маркам и конкретным моделям).

Кроме того на сайте представлены обзоры самых популярных бензопил, в том числе бюджетных, рекомендации специалистов и честный ТОП-2020.

Стоит учитывать, что все бензопилы можно разделить на:

  • бытовые (любительские) – легкие и относительно компактные, с мощностью до 2 л.с. – идеальный вариант для домашнего хозяйства и дачи,
  • фермерские (полупрофессиональные) – у них и ресурс моточасов повыше, и мощность до 3,4 л.с., с такой пилой и в строительстве помощь, и в заготовке дров,
  • профессиональные – тяжелые и мощные, способные работать по 8-10 часов кряду, с высокой производительностью и мощностью, длинной шиной (от 50 см).

Важно, что на портале benzopilok.ru не обошли стороной ни одну из категорий. Понятно, что больше вопросов у новичков, значит и больше информации, лайфхаков по бытовым пилам, но и профессионалы-лесорубы найдут здесь немало полезного, в частности по ремонту и замене агрегатов. Еще здесь можно задавать вопросы и делиться мнением (см. форму обратной связи), приветствуются авторские статьи и практические советы. При желании можно стать и участником тематической группы в ВК. Нужна информация о бензопилах? Теперь вы знаете куда обращаться.

Все о бензопилах – на одном ресурсе: энциклопедия, технические характеристики и лайфхаки

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