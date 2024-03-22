Все о пособии на погребение в Санкт-Петербурге в 2024 году

Граждане, осуществляющие подготовку похорон, имеют право на получение пособия, которое должно возместить эти затраты. Размер пособия устанавливают на общефедеральном уровне и каждый год он подлежит индексации. В соответствии с социальной категорией, к которой относился умерший, выплата пособия может быть осуществлена из Социального фонда России, ранее ПФР и ФСС, а также поступить из городского бюджета.
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Порядок назначения и получения пособия
Пособие на погребение в Санкт-Петербурге назначается в соответствии с социальной категорией, к которой относится усопший:
- пенсионер на момент смерти не работал. Выплата осуществляется территориальным органом СФР, ранее ПФР;
- трудоустроенный житель Санкт-Петербурга, сюда относят работающих пенсионеров. Выплата ложится на работодателя, так как он являлся страхователем;
- несовершеннолетний гражданин, входящий в семью трудоустроенных граждан. Выплату должен совершить работодатель являющийся страхователем одного из родителей или представителя несовершеннолетнего лица;
- нетрудоустроенный гражданин, не имеющий социальной страховки и не получающий на момент смерти пенсии, а также мертворождённый ребёнок появившийся на свет на строке свыше 154 дней. Деньги предоставляет отдел соцзащиты населения по месту жительства.
Размер пособия
Размер пособия на похороны в 2024 году по Санкт-Петербургу был изменён в начале февраля, теперь он составляет 8 370 рублей.
Для получения этих средств необходимо обратиться в нужную вам инстанцию в течение шести месяца с момента регистрации смерти. Лица, относящиеся к социальным категориям граждан, могут получить дополнительные льготы.
Кто может получить деньги
Получить компенсацию на погребение имеют право:
- супруг или супруга;
- ближайший родственник усопшего;
- родственники других степеней родства;
- лица, представляющие усопшего в соответствии с законодательством;
- любые граждане, взявшие на себя подготовку похорон.
Документы для получения компенсации
Для получения компенсации на похороны необходимо подготовить пакет документов, в него входит заявление, паспорт лица подавшего заявление, документ, являющийся официальным подтверждением факта смерти, справка и смерти.
Лицо, взявшее на себя ответственность за организацию похорон, вправе отказаться от компенсации. В таком случае доступно бесплатное погребение, куда входит установочный законом перечень услуг.
Источник: https://spbgorritual.ru/posobie-na-pogrebenie/
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