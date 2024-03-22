Все о пособии на погребение в Санкт-Петербурге в 2024 году

Граждане, осуществляющие подготовку похорон, имеют право на получение пособия, которое должно возместить эти затраты. Размер пособия устанавливают на общефедеральном уровне и каждый год он подлежит индексации. В соответствии с социальной категорией, к которой относился умерший, выплата пособия может быть осуществлена из Социального фонда России, ранее ПФР и ФСС, а также поступить из городского бюджета.

Порядок назначения и получения пособия

Пособие на погребение в Санкт-Петербурге назначается в соответствии с социальной категорией, к которой относится усопший:

пенсионер на момент смерти не работал. Выплата осуществляется территориальным органом СФР, ранее ПФР;

трудоустроенный житель Санкт-Петербурга, сюда относят работающих пенсионеров. Выплата ложится на работодателя, так как он являлся страхователем;

несовершеннолетний гражданин, входящий в семью трудоустроенных граждан. Выплату должен совершить работодатель являющийся страхователем одного из родителей или представителя несовершеннолетнего лица;

нетрудоустроенный гражданин, не имеющий социальной страховки и не получающий на момент смерти пенсии, а также мертворождённый ребёнок появившийся на свет на строке свыше 154 дней. Деньги предоставляет отдел соцзащиты населения по месту жительства.

Размер пособия

Размер пособия на похороны в 2024 году по Санкт-Петербургу был изменён в начале февраля, теперь он составляет 8 370 рублей.

Для получения этих средств необходимо обратиться в нужную вам инстанцию в течение шести месяца с момента регистрации смерти. Лица, относящиеся к социальным категориям граждан, могут получить дополнительные льготы.

Кто может получить деньги

Получить компенсацию на погребение имеют право:

супруг или супруга;

ближайший родственник усопшего;

родственники других степеней родства;

лица, представляющие усопшего в соответствии с законодательством;

любые граждане, взявшие на себя подготовку похорон.

Документы для получения компенсации

Для получения компенсации на похороны необходимо подготовить пакет документов, в него входит заявление, паспорт лица подавшего заявление, документ, являющийся официальным подтверждением факта смерти, справка и смерти.

Лицо, взявшее на себя ответственность за организацию похорон, вправе отказаться от компенсации. В таком случае доступно бесплатное погребение, куда входит установочный законом перечень услуг.

Источник: https://spbgorritual.ru/posobie-na-pogrebenie/