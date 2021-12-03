Все отели в Крыму к 1 января 2022 года должны пройти классификацию

До 1 января 2022 года все средства размещения в Крыму должны пройти процедуру классификации, иначе они не смогут работать и будут привлечены к административной ответственности. По информации минкурортов РК, это касается 900 гостиниц, соответствующих всем стандартам от категории «без звезд» до 5 «звезд», прошедших классификацию.

Классификацией гостиниц занимается большое количество компаний, которые работают качественно и добросовестно. Все требования к классификации четко прописаны, и они достаточно объемны, а в рамках разработки нового закона о туризме, они будут еще более четкими, так же как и ответственность — достаточно понятна и прозрачно прописана.

Мы стремимся, чтобы хороших отелей с качественным сервисом было как можно больше и работаем над этим. Тем обиднее, когда достаточно высокий уровень звездности присваивается объектам размещения, которые явно не соответствуют ни по качеству, ни по комфорту, ни по уровню сервиса. Это неудовлетворительная работа, граничащая с мошенничеством, в связи с чем была проведена проверка отелей и аккредитованных организаций, занимающихся классификацией. К сожалению, лазейки в законодательстве, которые находят недобросовестные эксперты, позволяют даже собственников объектов размещения иногда вводить в заблуждение. Безусловно, это должно найти правовую оценку. На данный момент решается вопрос по ранее выявленным актам о привлечении таких «экспертов» к административной ответственности. Такие случаи, в первую очередь, влекут возможный риск жизни и здоровья наших гостей, кроме того, это влечет имиджевые потери для региона, — рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По его словам, подобные проверки по жалобам туристов — это начало пути и на данный момент, махинации по незаконному присвоению звезд должны быть перекрыты в рамках нового закона о туризме, который разрабатывается Федеральным агентством по туризму с минкурортов РК в том числе.