Все победители Российской Премьер-Лиги по годам

23:37 28.08.2025

Российская Премьер-Лига — это главный футбольный турнир страны, который с конца 1990-х годов определяет сильнейший клуб сезона. До этого проводился чемпионат России в классическом формате, но именно реформа 2001 года закрепила привычное нам название — РПЛ. Каждый год турнир дарит болельщикам массу эмоций, жарких противостояний и неожиданных поворотов. Вопрос, кто именно входит в список победителей, всегда вызывает интерес, ведь он отражает историю развития отечественного футбола.

Чемпионат России по футболу: от первых сезонов к современности

Путь лиги богат драматичными моментами. С начала 1990-х в России формировалась новая футбольная система, и список победителей чемпионата России по футболу уже тогда стал меняться чаще, чем в советские годы.

Для болельщиков не менее важно не только наблюдать за играми, но и анализировать шансы команд. Сегодня многие фанаты стремятся поставить на футбол, делая прогнозы на основе прошлых достижений клубов. История чемпионата становится своеобразным ориентиром для оценки текущей формы команд и их реальных возможностей.

Победители чемпионата России по футболу по годам: 1990-е

  • 1992 — «Спартак» Москва
  • 1993 — «Спартак» Москва
  • 1994 — «Спартак» Москва
  • 1995 — «Спартак» Москва
  • 1996 — «Спартак» Москва
  • 1997 — «Спартак» Москва
  • 1998 — «Спартак» Москва
  • 1999 — «Спартак» Москва

РПЛ победители в 2000-е

  • 2000 — «Спартак» Москва
  • 2001 — «Спартак» Москва
  • 2002 — «Локомотив» Москва
  • 2003 — «Локомотив» Москва
  • 2004 — «Зенит» Санкт-Петербург
  • 2005 — «ЦСКА» Москва
  • 2006 — ЦСКА Москва
  • 2007 — «Зенит» Санкт-Петербург
  • 2008 — «Рубин» Казань
  • 2009 — «Рубин» Казань

Победители РПЛ за всё время: 2010-е

  • 2010 — «Зенит» Санкт-Петербург
  • 2011/12 — «Зенит» Санкт-Петербург
  • 2012/13 — ЦСКА Москва
  • 2013/14 — ЦСКА Москва
  • 2014/15 — «Зенит» Санкт-Петербург
  • 2015/16 — ЦСКА Москва
  • 2016/17 — «Спартак» Москва
  • 2017/18 — «Локомотив» Москва
  • 2018/19 — «Зенит» Санкт-Петербург
  • 2019/20 — «Зенит» Санкт-Петербург

РПЛ победители в 2020-е

  • 2020/21 — «Зенит» Санкт-Петербург
  • 2021/22 — «Зенит» Санкт-Петербург
  • 2022/23 — «Зенит» Санкт-Петербург
  • 2023/24 — «Зенит» Санкт-Петербург

Чемпионат России по футболу: история победителей и значение для болельщиков

Сегодня — это не просто сухая статистика, а отражение целых эпох. Каждый сезон добавляет новые страницы в историю, а клубы стараются переписать баланс сил. Для болельщиков важно помнить всех чемпионов, ведь именно они формируют память турнира.

В этом и заключается ценность хронологии: она показывает, какие клубы сумели построить династию, а какие стали «метеорами», оставившими яркий, но короткий след.

Интересные факты

  • Московский «Спартак» остаётся рекордсменом по количеству титулов в российской истории.
  • «Зенит» стал первым клубом, который доминировал в РПЛ пять сезонов подряд.
  • «Рубин» из Казани в 2008 году сенсационно выиграл титул, что стало одним из самых громких событий в лиге.
  • «Локомотив» Москва отличился тем, что брал чемпионство в разные эпохи — в начале 2000-х и ближе к концу 2010-х.
  • ЦСКА Москва стал первым российским клубом, выигравшим европейский трофей (Кубок УЕФА-2005).
