Все пострадавшие при атаке ВСУ на Хорлы выписаны из крымских больниц

Уточняется, что последняя пациентка, находившаяся под наблюдением врачей в Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи № 6, была выписана 5 февраля.

На сегодняшний день все пациенты, госпитализированные в медицинские организации Республики Крым после удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области, завершили стационарное лечение, — сообщили в министерстве.

Атака ВСУ на Хорлы Херсонской области

В новогоднюю ночь ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.

Часть раненых доставили в больницы Крыма. Позже из Симферополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ санавиацией перевезли ребенка в тяжелом состоянии.

Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.

источник: РИА Новости Крым