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Константинов: все ресурсы Крыма брошены на ликвидацию последствий ЧС
Фото: Tg-канал Владимира Константинова

Все ресурсы Крыма брошены на ликвидацию последствий ЧС — Владимир Константинов

Опубликовал: news-parser в Актуально 11:47 15.07.2026

Власти Крыма мобилизовали все основные ресурсы для устранения последствий чрезвычайной ситуации, вызванной атаками беспилотников, перебоями с электроэнергией и дефицитом топлива. Об этом на встрече с журналистами заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, депутатский корпус продолжает работать с обращениями граждан, помогая решать насущные бытовые вопросы — от обеспечения топливом и газом до предоставления актуальной информации о ситуации в регионах, передает «Крымское информационное агентство».

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Константинов отметил, что федеральный центр уже подключился к решению проблемы на топливном рынке. Приняты меры поддержки владельцев и продавцов горючего, включая компенсации и дотации для сглаживания ценовых перепадов.

Цены, конечно, будут стабилизированы, — заверил глава парламента, комментируя опасения крымчан по поводу возможного роста стоимости продуктов из-за логистических трудностей.

источник: Комсомольская правда Крым

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