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Все службы топливно-энергетического комплекса Крыма работают штатно

Все службы топливно-энергетического комплекса Крыма работают штатно  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:14 24.02.2022

Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь прокомментировал текущую ситуацию в топливно-энергетическом комплексе

В настоящее время подведомственные предприятия министерства топлива и энергетики Республики Крым: ГУП РК «Крымэнерго», ГУП РК «Крымгазсети», ГУП РК «Черноморнефтегаз» — работают в штатном режиме. Режим повышенной готовности, который был введен в результате антиковидных мер, не отменен, все службы работают штатно, — сообщил министр.

Ранее мы сообщали о штатной работе всех медицинских организаций Крыма.

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