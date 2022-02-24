Все службы топливно-энергетического комплекса Крыма работают штатно  

Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь прокомментировал текущую ситуацию в топливно-энергетическом комплексе

В настоящее время подведомственные предприятия министерства топлива и энергетики Республики Крым: ГУП РК «Крымэнерго», ГУП РК «Крымгазсети», ГУП РК «Черноморнефтегаз» — работают в штатном режиме. Режим повышенной готовности, который был введен в результате антиковидных мер, не отменен, все службы работают штатно, — сообщил министр.