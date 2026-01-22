Все способы добраться в Крым — памятка туристу

Приехать в Крым на поезде

С октября 2025-го по апрель 2026-го в Крым назначены 10 круглогодичных поездов: четыре ежедневных из Москвы (в их числе фирменный поезд «Таврия Экспресс»), два ежедневных из Санкт-Петербурга, по одному из Адлера, Минвод, Перми, Омска/Тюмени.

В этом сезоне к круглогодичным составам добавился один поезд из Санкт-Петербурга под номером 77/78, а поезд №25/26 сообщением Минеральные Воды – Симферополь начнёт ходить после сокращения маршрута поезда №327/328 Кисловодск – Симферополь.

Кроме того, на время ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре изменен порядок курсирования поездов №75/76 Омск – Симферополь и №141/142 Пермь – Симферополь.

Узнать расписание всех поездов, которые ходят на полуостров, а также купить железнодорожные билеты можно здесь. Кроме того, всю актуальную информацию о новых маршрутах и правилах проезда мы публикуем в своей спецрубрике.

Приехать в Крым на машине

Путешествия на собственном авто по-прежнему остаются у туристов наиболее востребованными, ведь это в первую очередь свобода передвижения, возможность побывать в самых удалённых и малоизвестных уголках полуострова. Также по дороге в Крым автопутешественники могут посетить популярные межрегиональные туристические маршруты – «Золотое кольцо Боспорского царства», «Природа древнего Боспора» и «Императорский маршрут».

Обратите внимание!

Новая федеральная трасса А-289, связывающая Краснодар с Крымским мостом, является платной. Эта скоростная дорога, открытая в декабре 2024 года, значительно сокращает время в пути до Крыма – около 2 часов вместо 5-6. Она оснащена безбарьерной системой взимания платы «Свободный поток»: установлены рамки с датчиками, которые считывают информацию на ходу и на её основе формируют сумму к оплате. Новая трасса протяжённостью 118,6 км включает 4 полосы движения и 10 развязок со съездами к ближайшим населённым пунктам. Ознакомиться с тарифами, правилами проезда и способами оплаты можно здесь.

По Крымскому мосту

С 00:00 3 ноября 2025 года и до особого распоряжения введено временное ограничение движения гибридных транспортных средств и электромобилей на участке автодороги А-290 Новороссийск – Керчь от км 162+931 до км 145+400 в направлении транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Крыма.

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края осуществляется досмотр. Проехать могут легковые машины и рейсовые автобусы (причём пассажирские пропускаются в приоритетном порядке).

Водители заранее должны подготовить все необходимые документы, ознакомиться с перечнем запрещённых к провозу вещей и веществ, упаковать багаж так, чтобы его было удобно разгрузить и загрузить – это значительно ускорит прохождение контроля. Легковые автомобили с тяжёлым крупногабаритным багажом проходят досмотр через сканер, что увеличивает его время, тогда как пассажиров с лёгким багажом пропускают через рамку металлодетектора и они проходят досмотр значительно быстрее.

При досмотре водители должны быть готовы:

открыть двери машины, капот, багажник, опустить окна;

достать и открыть все сумки, запаску и коврики;

при необходимости пронести сумки через сканер.

Днище и колесные арки автомобиля осматриваются в обязательном порядке.

Желательно перед мостом заехать на заправочную станцию, наполнить бак бензином. Также рекомендуется купить в дорогу всё необходимое перед началом движения по мосту на ближайшей к нему АЗС со стороны Краснодарского края – «Лукойл», М-25, 26-й километр, 2, координаты: 45.209777, 36.759277, со стороны Республики Крым – на АЗС ATAN, координаты: 45.31815, 36.33813.

Кроме того, рекомендуется следить за дорожной обстановкой и возможными заторами в Яндекс.Навигаторе. После прохождения досмотра время движения по мосту – с учётом разрешённой скорости не более 90 км/час – составляет около 20 минут. Напомним, что его протяжённость – 19 км.

В случае образования очереди на досмотр для удобства водителей и пассажиров на подходах к мосту действуют площадки отдыха как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Крыма. Не забывайте запасаться питьевой водой.

Актуальная информация о движении по Крымскому мосту оперативно публикуется в Telegram-канале здесь.

Для водителей работает телефон горячей линии оперативного Ситуационного центра по обеспечению устойчивой логистики пассажиров и грузов: +7 (499) 495-00-11.

Первой при въезде на полуостров с Крымского моста туристов встретит многовековая Керчь. Город-герой соединяет с крымской столицей четырёхполосная федеральная трасса «Таврида», проезд по которой, как и по мосту, бесплатный. Здесь работают АЗС, оборудованные всей необходимой инфраструктурой. В 2024 году достроили 8-й участок трассы: это последний участок от Ялтинского кольца с двухуровневой развязкой, который завершается в Севастополе. Общая протяжённость «Тавриды» – 250,75 км.

Через новые территории

Добраться на полуостров можно и по сухопутному маршруту – через новые российские регионы. Для пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью функционируют в круглосуточном режиме три автомобильных пункта пропуска: «Джанкой», «Армянск» и «Перекоп».

«Дорога безопасна. Никаких проблем с проездом, пропускным режимом нет. На сегодняшний день это самый простой и удобный путь в республику», – подчёркивает Сергей Аксёнов.

Протяжённость пути между пунктами пропуска «Джанкой» и Ростовской области составляет около 400 км. Его можно проехать за 5-6 часов, дорога двухполосная, состояние – новый качественный асфальт. Пробок нет.

На основной трассе – от Таганрога до Чонгара – комендантский час отсутствует. Однако он действует в городах и сёлах, расположенных примерно в 2 км от основной трассы (если вы вдруг решите отклониться от маршрута), – с 23:00 до 5:00.

Контрольно-пропускные пункты работают круглосуточно и без выходных (но смотрим выше информацию о комендантском часе). На всех КПП проводится полный досмотр транспортных средств, среднее время ожидания – от 30 минут до 2 часов.

При себе обязательно нужно иметь оригиналы документов: паспорт, СТС на авто, если с вами ребёнок до 14 лет – свидетельство о рождении.

На маршруте дежурят ДПС, которые могут оштрафовать за нарушения правил дорожного движения. Имеются камеры фотофиксации. Много блок-постов. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию – выбирайте безопасную скорость в незнакомой местности, следите за дорожными знаками и разметкой. Особенно осторожными нужно быть в вечернее время, поскольку трасса освещена частично.

По всему маршруту доступны АЗС – преимущественно крупные сетевые (ATAN, ТЭС), где можно заправиться бензином, дизелем и газом. Часть из них работает круглосуточно, везде можно оплачивать картами МИР, на многих объектах есть пункты питания. Но желательно иметь при себе и наличные.

Если вы едете на электромобиле, то от Ростова-на-Дону до Симферополя, на трассе Р-280 «Новороссия», доступны порядка 22 станций. Они расположены в городах и населённых пунктах, а также по основному маршруту автодороги. Для удобства водителей создали карту с указанием ЭЗС.

Навигация Глонасс GPS работает по-разному, но даже без неё вы не заблудитесь: помимо большого количества информационных указателей, на маршруте, повторимся, размещены блок-посты, где при необходимости вам всё подскажут. Но для большей уверенности скачайте офлайн-карту. К слову, останавливаться можно на протяжении всего маршрута, согласно ПДД. Есть зоны отстоя для автомобилей.

Мобильная связь работает на протяжении всего пути и для всех операторов большой тройки – МТС, «Мегафон», «Билайн» – в техническом роуминге. Детали тарификации индивидуальны, уточняйте у своего оператора.

И, наконец, что касается страхования авто. Если вы перемещаетесь в пределах новых субъектов РФ, полисы ОСАГО или КАСКО не требуются. Однако обращаем ваше внимание, что при поездках по остальной части России оформить страховку необходимо.

Важно! Нельзя снимать военные объекты, колонны, блокпосты, критическую инфраструктуру. Лучше отключить видеорегистратор на время маршрута, но если турист оставляет его включённым, то необходимо выключать или снимать по первому же требованию военных или ФСБ.

Сколько машин стоит на въезд и выезд на Чонгаре (Джанкой) – официальный информер, ожидание в Армянске, Весёло-Вознесенке, Перекопе, Матвеевом Кургане – официальный информер.

Если есть вопросы, жалобы и т.д.:

Горячая линия УФСБ по Крыму: +7 (3652) 368-030

Горячая линия пограничной службы ФСБ России: +7 495 914-43-69

Приехать в Крым на автобусе и комбинированными вариантами

Автобусы регулярно курсируют как из ближайших к полуострову городов – Новороссийска, Краснодара, Анапы, так и из отдалённых. Например, из Астрахани, Пятигорска, Москвы. Скажем, дорога в Симферополь из Москвы займёт 23-30 часов (в зависимости от перевозчика), из Пятигорска – 18-20 часов, из Астрахани – 20 часов.

А ещё можно рассмотреть такой вариант: прилететь в Сочи, Краснодар, Геленджик, Минеральные Воды или Ставрополь, аэропорты которых принимают пассажиров, а оттуда уже пересесть на автобус до Крыма.

К слову, на автостанции сочинского аэропорта работает остановочный пункт автобусов, откуда можно без пересадки доехать до Симферополя, Севастополя, Евпатории, Керчи, Феодосии, Ялты. Он находится на первой линии терминала в шаговой доступности от выхода из зоны прилёта. Посмотреть доступные рейсы и купить билеты можно здесь. Время в пути до Симферополя составит 16-17 часов.

Либо вы приезжаете на поезде в Краснодар или Анапу, а там пересаживаетесь на автобус до крымских курортов. Из Анапы автобусы ходят реже, но зато есть ещё рельсобусы, следующие до Керчи. Время в пути – около двух часов. Актуальное расписание рельсобусов опубликовано на сайте Южной пригородной пассажирской компании здесь.

Купить автобусные билеты можно как на специализированных сервисах онлайн-бронирования, так и непосредственно на официальных сайтах автовокзалов тех городов, откуда собираетесь ехать. Перед совершением покупки вы сможете даже почитать отзывы пассажиров о конкретном рейсе – о состоянии автобуса, профессионализме водителя и т.д.

Для гостей региона доступны информационные ресурсы:

Туристический портал Крыма Travel Crimea

Туристско-информационные центры Крыма, расположенные на АЗС перед Крымским мостом (станица Тамань, М-25, 26-й километр, 2а) и на железнодорожном вокзале в Симферополе (Привокзальная площадь, 1)

Бесплатная горячая линия Минкурортов РК: 8 800 511-80-18

Онлайн-путеводитель по Крыму в Telegram

