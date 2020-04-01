Все стройки и любые строительно-монтажные работы в Крыму остановлены

Пока на неделю.
По итогам работы оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Крыму принято решение до 6 апреля остановить работу всех государственных заказчиков, строительных площадок, частных компаний, а также все строительно-монтажные работы.
Запрет коснулся и производства строительных материалов на полуострове. Исключения сделаны для объектов медицины, где проводится капитальный ремонт и трассы «Таврида».
Прошу отнестись руководителей предприятий и представителей снабжающей отрасли с пониманием к решению штаба. Это связано с кризисной ситуацией, которая возникла из-за распространения опасной коронавирусной инфекции в мире и в России.
Уверен, что вынужденный простой не повлияет критическим образом на темп реализации работ по ФЦП. После снятия карантинных мер, мы нарастим темпы работ и нагоним упущенное время. В настоящий момент Правительство Республики Крым разрабатывает меры поддержки крымских строителей, — обратился к крымским строителям вице-премьер РК Евгений Кабанов.
По его словам, сейчас важно минимизировать риски, важно следовать рекомендациям врачей и выдержать карантин – до 6 апреля включительно.
Все работодатели (кроме организаций, на которых не распространяется Указ) должны отпустить работников с сохранением заработной платы. Дорогие строители! Это особенно важно еще раз озвучить, т.к. наши граждане переживают и их волнение вполне понятно. Вы должны находиться дома. Взаимная ответственность, строгое соблюдение карантинных мер и рекомендаций врачей – являются нашей главной защитой перед короновирусной инфекцией, — резюмировал Евгений Кабанов.