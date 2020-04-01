Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Все стройки и любые строительно-монтажные работы в Крыму остановлены

crimeapress_news

Все стройки и любые строительно-монтажные работы в Крыму остановлены

Все стройки и любые строительно-монтажные работы в Крыму остановлены

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:05 01.04.2020

Пока на неделю.

По итогам работы оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Крыму принято решение до 6 апреля остановить работу всех государственных заказчиков, строительных площадок, частных компаний, а также все строительно-монтажные работы.

Запрет коснулся и производства строительных материалов на полуострове. Исключения сделаны для объектов медицины, где проводится капитальный ремонт и трассы «Таврида».

Прошу отнестись руководителей предприятий и представителей снабжающей отрасли с пониманием к решению штаба. Это связано с кризисной ситуацией, которая возникла из-за распространения опасной коронавирусной инфекции в мире и в России.

Уверен, что вынужденный простой не повлияет критическим образом на темп реализации работ по ФЦП. После снятия карантинных мер, мы нарастим темпы работ и нагоним упущенное время. В настоящий момент Правительство Республики Крым разрабатывает меры поддержки крымских строителей, — обратился к крымским строителям вице-премьер РК Евгений Кабанов.

По его словам, сейчас важно минимизировать риски, важно следовать рекомендациям врачей и выдержать карантин – до 6 апреля включительно.

Все работодатели (кроме организаций, на которых не распространяется Указ) должны отпустить работников с сохранением заработной платы. Дорогие строители! Это особенно важно еще раз озвучить, т.к. наши граждане переживают и их волнение вполне понятно. Вы должны находиться дома. Взаимная ответственность, строгое соблюдение карантинных мер и рекомендаций врачей – являются нашей главной защитой перед короновирусной инфекцией, — резюмировал Евгений Кабанов.

Все стройки и любые строительно-монтажные работы в Крыму остановлены

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.