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Все-таки не беспилотник, а снаряд. Следком разбирается в инциденте на севере Крыма
Скриншот: Крым 24

Все-таки не беспилотник, а снаряд. Следком разбирается в инциденте на севере Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:50 11.04.2022

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил фиксировать и расследовать факт попадания со стороны Украины снаряда в село Таврическое на севере Крыма.

Согласно имеющимся сведениям, в населенном пункте взорвался попавший со стороны Украины снаряд, в результате чего ударной волной в жилых домах выбило оконные стекла. Кроме того, в селе прервано электроснабжение, — отметили в Следкоме.

Глава ведомства поручил следователям дать юридическую оценку указанному факту, установить всех причастных к этому лиц с целью решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности.

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Первоначальной версией инцидента на севере Крыма было падение украинского беспилотника.


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