Всего-то 25. «Коронавирусная сводка» минувшего дня в Севастополе

По состоянию на 5 июня в Севастополе зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19. Семь человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 83 и 93 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 061 человек. В настоящий момент выздоровели 13 765 человек, 691 умер.

Под наблюдением находится 276 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.