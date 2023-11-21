Всего за неделю доверчивые крымчане добровольно отдали мошенникам 12 миллионов рублей

В Крыму продолжают регистрироваться случаи дистанционных преступлений в отношении граждан. С 13 по 19 ноября в полицию обратились 68 граждан. Все заявители-крымчане стали жертвами дистанционных мошенников. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более 12 миллионов рублей.

ЗВОНКИ.

Таких заявлений- 26. Люди после разговора по телефону с незнакомыми и поверив в истории мошенников, отдали им 9 миллионов 524 тысячи 300 рублей.

Жительница Судака перевела на счет мошенников более 1 миллиона 720 тысяч рублей. Женщина рассказала, что ей поступали звонки с нескольких мобильных номеров. Звонивший заверил женщину в том, что ей положена компенсация за ранее приобретенные контрафактные медикаменты, но для этого ей было предложено оплатить услуги юристов, госпошлины и подоходного налога, выманил у женщины крупную сумму. После чего, используя различные вымышленные предлоги в виде оплаты услуг юристов, госпошлины и подоходный налог.

Житель Ялты рассказал полицейским, что на его мобильный телефон от неизвестного также поступали звонки с различных номеров. Звонивший в процессе общения оказывал моральное давление и угрожал заявителю распространением в отношении его информации о том, что мужчина посещает сайт знакомств. «За молчание» неизвестному житель Ялты несколькими транзакциями заплатил в общей сумме 1 миллион 200 тысяч рублей.

Не менее крупную сумму перевел на счет мошеннику житель Евпатории. Обратившись в полицию с заявлением о мошенничестве, мужчина рассказал, что ему поступило несколько звонков с разных номеров. Неизвестный представился работником одной из крупных организаций и предложил мужчине увеличить доход путем вложения инвестиций в одну из корпораций, заверив при этом, что схема рабочая и уже несколько человек таким образом смогли заработать в разы больше, чем вкладывали. Поверив на слово неизвестному, мужчина перевел 836 тысяч рублей на продиктованный ему счет, после чего связь с оппонентом резко прекратилась, и больше с ним никто не связывался, тогда он обратился в полицию.

Из общего количества ЗВОНКОВ, посредством мессенджеров, в том числе с логотипом одного из ведущих банков Крыма за минувшую неделю зарегистрировано 19 заявлений. Общая сумма ущерба – 4 миллиона 528 тысяч 925 рублей.

В большинстве случаев мошенники звонят через Вотсап, Телеграм и Вайбер с логотипами известных банков и представляются специалистами финансовых организаций или сотрудниками правоохранительных органов. Запугивают потерпевших рассказами о том, что с их счетами неизвестные совершают подозрительные транзакции и пытаются похитить денежные средства. После чего предлагают с целью сохранения накоплений осуществить перевод на так называемые «резервные» счета, убеждая граждан в том, что так их деньги будут в безопасности и злоумышленники не смогут их обналичить. Однако это не так! Ничего не подозревающие жертвы переводят крупные суммы на продиктованные мошенниками счета, после чего звонки прекращаются, а потерпевшие осознают, что доступ к новым счетам не имеют, — рассказали в полиции.

Максимальные суммы денежных средств на счета мошенникам перевели жители Евпатории и Феодосии. В первом случае 51-летняя жительница Феодосии перевела более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Во втором случае потерпевшая из г. Евпатории рассказала сотрудникам полиции, что звонивший ей через мессенджер Телеграм неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается осуществить вход в ее личный кабинет Интернет-банкинга. Услышав такую информацию, женщина запаниковала и потеряла бдительность, чем воспользовался злоумышленник. Женщина, не раздумывая перевела на продиктованный им счет более 700 тысяч рублей.

Аналогичные заявления зарегистрированы полицейскими в г. Симферополе, г. Алуште, Ленинском и Бахчисарайском районах. Представившись работниками банка злоумышленники обманным путем получили от доверчивых граждан денежные средства от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Жертвы мошенников признались сотрудникам полиции, что слышали о схемах злоумышленников, однако понадеялись, что с ними этого не произойдет.

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ.

34 факта мошеннических действий связаны с использованием социальных сетей, мессенджеров и Интернет-сайтов, в результате чего граждане лишились 2 миллионов 629 тысяч 029 рублей, — уточнили в МВД по РК.

Жительница крымской столицы перевела мошенникам более 100 тысяч рублей. В мессенджере Телеграм ей пришло сообщение от неизвестного контакта с предложением увеличить доход путем бронирования отелей на одном из Интернет-сайтов. Уточнив некоторые детали у женщины (пол, возраст, город проживания, профессию) абонент прислал ссылку на сайт со списком отелей и задания, которые необходимо выполнить. За каждое бронирование номера в отеле женщина должна была переводить некоторые суммы денежных средств, которые со слов «работодателя» ей будут возвращены с процентом. В итоге жительница Симферополя перевела 109 тысяч 310 рублей, но ни возврата своих денег, ни тем более обещанных бонусов не дождалась.

Жительница одного из сел Симферопольского района также намеревалась преумножить свои накопления путем заработка через Интернет. В одной из социальных сетей она увидела рекламу быстрого заработка. Откликнувшись на предложение, она вступила в переписку с неизвестным лицом под никнеймом некой девушки, которая рассказала, как через букмекерские конторы можно легко и быстро подзаработать. Заявительница перевела через Интернет-банкинг около 58 тысяч рублей на указанный счет, после чего ее оппонент на связь с ней больше не вышел.

50 тысяч рублей перевела на счет мошенникам жительница Симферополя, получив в Вотсап сообщение якобы ее отчима, который попросил у нее взаймы. Падчерица не перезвонила отчиму и перевела деньги на счет, указанный в сообщении. Спустя некоторое время выяснилось, что аккаунт ее родственника был взломан злоумышленниками и никакие сообщения с просьбами одолжить денежные средства отчим не писал.

УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ.

Более 150 тысяч рублей исчезло со счетов 8 граждан после перехода по ссылкам от неизвестного источника, а также путем установки на свой смартфон стороннего приложения.

Ялтинец через известный сайт объявлений нашел информацию о продаже автозапчастей для своего автомобиля по заниженной цене. Диалог с продавцом продолжился в мессенджере Вотсап, где мужчина смог выяснить все необходимые детали по интересующему его товару. Продавец прислал сообщение с ссылкой для оплаты, перейдя по которой покупатель заполнил графы с указанием своих персональных данных. В результате со счета мужчины списаны денежные средства в сумме около 40 тысяч рублей.

Жительница Ялты продавала породистых щенков через Интернет-сайт. Она рассказала полицейским, что с ней связался якобы покупатель. Неизвестный писал ей сообщения в мессенджере Вотсап. Договорившись о купле-продаже, злоумышленник направил женщине ссылку для заполнения реквизитов, которые необходимы ему для оплаты. После заполнения необходимых данных со счета женщины списались денежные средства в сумме около 30 тысяч рублей.

Житель Симферополя сообщил в полицию, что в сети Интернет он попал на мошенника. Мужчина рассказал, что на одном из сайтов объявлений намеревался приобрести игровую приставку. Подобрав для себя оптимальный по цене вариант, он написал продавцу, после чего тот прислал ссылку для оплаты. Осуществив переход, потерпевший в открывшемся окне ввел реквизиты своей банковской карты для оплаты. Однако с его счета списались денежные средства в сумме около 20 тысяч рублей.

Полиция в очередной раз напоминает:

Никогда не стоит спешить принимать решения, касающиеся денежных средств. Помните! Безопасность ваших финансовых средств зависит только от вас, и только вы принимаете решение, как обеспечить их сохранность.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

— не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

— не переходите по неизвестным вам ссылкам, поступившим к вам через мессенджеры от сторонних источников;

— не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

— не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы безвозмездно обогатить вас;

— не передавайте свою банковскую карточку посторонним лицам.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию либо по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.