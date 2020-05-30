Всем приезжим в Крыму будут измерять температуру

В Крыму на пунктах пропуска на территорию полуострова теперь будет обеспечена бесконтактная термометрия и анкетирование лиц, въезжающих на территорию Республики Крым. Об этом говорится в Указе Главы Республики Крым.

Межрегиональному управлению Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю обеспечить бесконтактную термометрию и анкетирование лиц, въезжающих на территорию Республики Крым, в целях выявления лиц с признаками инфекционного заболевания при проведении ограничительных мероприятий, в том числе на автомобильном и железнодорожном подходах к Крымскому мосту со стороны Республики Крым и в ООО «Международный аэропопорт Симферополь», — говорится в указе главы Республики Крым.

Очевидно, всем выявленным «температурящим» гражданам будет предложено пройти обследование уже в лечебных учреждениях. Отметим, что до поголовного тестирования на коронавирус въезжающих в Крым (по примеру Севастополя) все-таки дело не дошло.