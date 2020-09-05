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Фото: 29.ru

Всем рекордам рекорд: в Крыму за сутки — 101 новый случай заражения COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:57 05.09.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 101 нового случая коронавирусной инфекции в Крыму. За весь период пандемии, напомним, число заболевших за сутки в РК на превышал 60 человек.

За 4 сентября на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции. 44 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 – при скрининге здорового населения, 1 случай завезён с территории Украины. 

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2726 случаев новой коронавирусной инфекции. 92 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2071 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 439 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3367 человек.

Выздоровевших за весь период – 1817 человек.

Всем рекордам рекорд: в Крыму за сутки - 101 новый случай заражения COVID-19

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