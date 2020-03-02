Всемирный день гражданской обороны: сотрудники МЧС провели для учащихся Севастополя открытые уроки

В первый день весны Российская Федерация, как и ряд других стран, отмечает Всемирный день гражданской обороны (его называют также Международным днём гражданской защиты). По случаю значимой даты в этом году множество тематических мероприятий состоялось в разных уголках России. Севастополь – не исключение. 2 марта сотрудники севастопольского чрезвычайного ведомства провели открытые уроки на тему «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных учреждениях города — в 62 школах, 8 колледжах и 10 высших учебных заведениях.

Детям и подросткам рассказали о правилах поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, о средствах и методах индивидуальной защиты и о том, как избежать бед в быту, во время учёбы и досуга. Также, знакомясь с тематическими видеороликами, ребята узнали о функциях и задачах МЧС России. Занятия, посвящённые безопасности, 2 марта прошли как на базе самих городских учебных учреждений, так и в Севастопольском музее гражданской обороны, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Напомним, Музей гражданской обороны нашего города впервые открыл свои двери посетителям летом 2018 года. Своеобразную привлекательность имеют сами его помещения: он представляет собой подземный бункер в самом центре Севастополя, построенный в 50-е годы ХХ века.

Школьники разных возрастов прошли с занимательной экскурсией по подземным залам и коридорам, узнав об истории противоатомного убежища и пожарной охраны города, о средствах и методах защиты населения от бедствий различного характера. Экспозиция музея не оставила равнодушными юных посетителей: она включает средства индивидуальной защиты и первой помощи, инвентарь и снаряжение, необходимые для выживания в чрезвычайных ситуациях, технику, боеприпасы, — отмечают организаторы мероприятия.

фото: ГУ МЧС России в Севастополе