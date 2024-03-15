Всемирный фестиваль молодёжи: Технопарк «ИТ Крым» посетили студенты из 19 стран

Делегация из 28 иностранных студентов посетила Технопарк «ИТ Крым» в рамках одного из самых крупных международных событий среди молодых людей – Всемирного фестиваля молодёжи.

Экскурсия по русской кремниевой долине вошла в региональную программу тематического трека Фестиваля «Мы вернулись домой». Гости прибыли из разных стран: Абхазия, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Германия, Демократическая Республика Конго, Доминиканская Республика, Индонезия, Ирак, Италия, Кыргызстан, Молдова, Непал, Пакистан, Панама, Перу, Сербия, Чили, Эквадор. Всего в Фестивале приняли участие 20 тысяч человек из более чем 180 стран мира.

Генеральный директор Технопарка «ИТ Крым» Дмитрий Зеленский выступил перед гостями и познакомил с главными проектами ИТ-кластера в сферах микроэлектроники, БПЛА, ИИ для бизнеса, виртуализации, бесконтактных платежей, блокчейна, рассказал о планах по развитию пространства. Значительный интерес у иностранных гостей вызвала стартап-студия «ИТ Гараж». Маршрут экскурсии включал в себя также посещение ИТ Куба «Гагарин», в котором гостей познакомили с образовательным пространством для детей.

Встреча, которая прошла в Технопарке, позволила нам стать частью истории Всемирного фестиваля молодежи 2024. Такие встречи — это не только возможность презентации русской кремниевой долины молодежному международному сообществу, это еще и обмен опытом. Иностранные студенты продемонстрировали колоссальную заинтересованность не только самим Технопарком, но и развитием нашей стартап-студии, наших проектов. Убежден, что такие встречи — важный элемент привлечения иностранных инициатив в наши стены, – рассказал Дмитрий Зеленский, генеральный директор Технопарка «ИТ Крым». Экскурсия по “ИТ Крым” была подобна полету в космос, потому что мы попали в максимально технологичное пространство, где каждый сотрудник создает нечто уникальное. Крайне интересно было окунуться в сферу ИТ-технологий и посетить место, каждый уголок которого создает комфортную среду для работы и общения. Спасибо за увлекательнейшее для меня открытие, — поделилась мнением участница встречи студентка Анна Бормотова.