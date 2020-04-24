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Всероссийская акция «Библионочь – 2020» пройдет в онлайн-формате

Всероссийская акция «Библионочь – 2020» пройдет в онлайн-формате

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 20:36 24.04.2020

Всероссийская акция «Библионочь – 2020», в которой традиционно принимают участие крымские библиотеки, пройдет в этом году в онлайн-формате. Тема акции этого года: «Память нашей Победы» – приурочена к 75-летию Великой Победы и призвана отметить особый вклад библиотек в сохранение исторической памяти. 25 апреля в 16:00 будет запущен онлайн-марафон #75словПобеды, присоединиться к которому может каждый. Для этого необходимо записать видео с чтением памятного отрывка из письма или любимой книги и выложить в любую социальную сеть с хештегом #75словПобеды. Вместе с тем, на сайте акции можно будет ознакомиться с подборкой стихотворений, книг, фильмов, спектаклей и статей, посвященных Великой Отечественной войне, трансляциями лекций и литературных чтений, организованными библиотечными учреждениями  России.

В рамках акции Республиканской крымскотатарской библиотекой им. И. Гаспринского запланировано проведение библиоплатформы «Минувших лет живая память» в формате интерактивного медиаплаката к 75-летию Победы. Помимо этого, Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко и Крымская республиканская библиотека для молодежи, участвуя в марафоне #75словПобеды, разместят видеоролики на своих официальных сайтах и в соцсетях. Программа массовых мероприятий Библионочи Крымской республиканской детской библиотеки им. В.Н. Орлова перенесена на осень текущего года, — цитирует пресс-служба министра культуры РК Арину Новосельскую.

СПРАВКА. Библионочь – ежегодная социокультурная акция, посвященная чтению, проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы.

Всероссийская акция «Библионочь – 2020» пройдет в онлайн-формате

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