20 декабря 2021 года в Москве на базе Московского дома национальностей (ул. Новая Басманная, д.4, стр.1) состоится Всероссийская конференция «Народы России: уникальность, согласие, самоидентичность».
Организатор Конференции: АНО СРОИ «Цифровая Фабрика Инноваций» при поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образования».
Цель проведения – формирование и укрепление гражданской идентичности и межнационального согласия среди детей и молодежи Российской Федерации.
В программе Всероссийской конференции запланировано: пленарное заседание с участием представителей органов исполнительной власти в сфере образования, научного сообщества, общественных организаций и движений, панельная дискуссия с презентацией лучших российских практик формирования гражданской идентичности и межнационального согласия, а также мастер-класс по тематике Конференции.
К участию в Конференции приглашаются: специалисты в сфере воспитания, педагогические работники, представители органов исполнительной власти в сфере образования, спортивных, общественных и религиозных организаций, учреждений культуры.
Участие бесплатное, число мест ограничено, необходима предварительная регистрация, доступная по ссылке:
https://rus.life/#events (подать заявку).
По итогам Конференции будет выдан сертификат.
Консультирование по вопросам, связанным с участием в мероприятии, осуществляется по телефону:
- +7 (495) 225-54-58
или
- электронной почте mail@rus.life.
Контактное лицо – Пшеничный Денис Игоревич.
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