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Всероссийская конференция «Народы России: уникальность, согласие, самоидентичность»

Всероссийская конференция «Народы России: уникальность, согласие, самоидентичность»

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 11:00 19.12.2021

20 декабря 2021 года в Москве на базе Московского дома национальностей (ул. Новая Басманная, д.4, стр.1) состоится Всероссийская конференция «Народы России: уникальность, согласие, самоидентичность».

Организатор Конференции: АНО СРОИ «Цифровая Фабрика Инноваций» при поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образования».

Цель проведения – формирование и укрепление гражданской идентичности и межнационального согласия среди детей и молодежи Российской Федерации.

В программе Всероссийской конференции запланировано: пленарное заседание с участием представителей органов исполнительной власти в сфере образования, научного сообщества, общественных организаций и движений, панельная дискуссия с презентацией лучших российских практик формирования гражданской идентичности и межнационального согласия, а также мастер-класс по тематике Конференции.

К участию в Конференции приглашаются: специалисты в сфере воспитания, педагогические работники, представители органов исполнительной власти в сфере образования, спортивных, общественных и религиозных организаций, учреждений культуры.

Участие бесплатное, число мест ограничено, необходима предварительная регистрация, доступная по ссылке:

https://rus.life/#events (подать заявку).

По итогам Конференции будет выдан сертификат.

Консультирование по вопросам, связанным с участием в мероприятии, осуществляется по телефону:

  • +7 (495) 225-54-58

или

  • электронной почте mail@rus.life.

Контактное лицо – Пшеничный Денис Игоревич.

Всероссийская конференция «Народы России: уникальность, согласие, самоидентичность»

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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