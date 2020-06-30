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Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:06 30.06.2020

Правительство России перенесло Всероссийскую перепись населения 2020 года на период с 1 по 30 апреля 2021 года. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

Провести с 1 по 30 апреля 2021 года Всероссийскую перепись населения, — говорится в документе. 

В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Ранее глава Росстата Павел Малков сообщал, что перепись населения России будет перенесена на апрель 2021 года. Изначально она должна была состояться в октябре 2020 года, но Росстат выступил с предложением перенести перепись на следующий год из-за распространения в России коронавирусной инфекции.

По материалам ТАСС.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

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