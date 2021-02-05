Всероссийская перепись населения снова перенесена. На этот раз — на сентябрь

Правительство РФ поддержало очередное предложение о переносе Всероссийской переписи населения на сентябрь 2021 из соображений эпидемической безопасности. Об этом заявил замглавы Росстата Павел Смелов.

По срокам переписи происходят небольшие изменения. Было недавно принято решение после долгих рассуждений и взвешиваний фактов, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести ее в сентябре. Более точные даты будут определены постановлением правительства в соответствии с законом. Сейчас готовятся нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать отсрочку проведения переписи, — сказал Смелов.

ТАСС напоминает: Всероссийская перепись населения должна была состояться в 2020 году. Однако коронавирусная инфекция внесла коррективы в эти планы. Согласно постановлению Правительства, основные мероприятия, связанные с переписью, перенесли на апрель 2021 года. Теперь – на начало осени.

Замглавы Росстата также сообщил, что пока сентябрь выбран оптимальным временем для проведения переписи, в том числе и на основе прошлогодних данных об эпидемической обстановке в стране.

Основная причина того, что мы определили новую дату переписи и более комфортную, — это все-таки остается у нас не совсем ясная картина с эпидемиологической обстановкой, мы видим, конечно, что улучшение идет по всем показателям, как показатели заболеваемости и показатели смертности потихонечку стремятся к нормальному уровню, но все-таки мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация. Нужно все-таки провести полную вакцинацию, чтобы сформировался коллективный иммунитет, — уточнил Смелов.

На новый перенос Всероссийской переписи населения потребуются дополнительные средства.

Действительно, увеличение будет. Точную сумму я сказать не могу, потому что расчеты ведутся, — сказал замглавы Росстата. — В декабре мы получили рекомендации Роспотребнадзора, как нам проводить перепись, чем оснащать переписчиков и стационарные участки в МФЦ. Поэтому там потребуется закупка дополнительных средств индивидуальной защиты для наших сотрудников, для приходящих граждан, вплоть до того, что мы должны предусмотреть возможность выдачи масок для тех людей, кто пришел без масок. Также после каждого посещения потребуется дезинфекция.

При этом Смелов добавил, что самые большие затраты на перепись — это заработная плата переписчиков, отметив, что ведомство предлагает увеличить размер оплаты труда переписчиков и привлекаемого персонала.

Мы выступаем сейчас с предложением пересмотреть уровень оплаты труда переписчиков и привлекаемого персонала, разумеется, в сторону увеличения. Потому что все-таки, когда планировали заработную плату в 18 тыс. рублей, был 2018 год, а на дворе уже 2021 год, и инфляция не стоит на месте, условия проведения тоже меняются. Поэтому мы выступили с предложением увеличить им заработную плату, — добавил замглавы Росстата.

В результате переноса сроков Всероссийской переписи населения предварительные итоги будут подведены уже в начале 2022 года, а окончательные данные будут получены в 2023 году.