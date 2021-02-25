«Всероссийская реновация»: что это, и кому «грозит»

В декабре 2020 г. президент РФ подписал новый федеральный закон № 494-ФЗ, или закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Также в народе его прозвали «всероссийской реновацией». Опираясь на опыт Москвы, где успешно расселяется ветхое, аварийное или старое жилье, власти решили запустить подобную программу и в других регионах страны. В чем суть законодательной инициативы, как сделать так, чтобы дом попал в программу, и что важно знать собственникам, Domofond.ru спросил у экспертов отрасли.

Новый закон вводит единый механизм сноса аварийного и ветхого жилья, а также комплексного развития территорий. Его основная цель – улучшение качества жизни российских граждан: люди переедут в новые комфортабельные дома. Также благодаря «всероссийской реновации» станет возможным существенно изменить облик городов (проложить дороги, обустроить скверы и парки), улучшить инфраструктуру (построить новые детские сады, школы, магазины), дать действующим и бывшим промзонам «вторую жизнь» и вернуть эти территории в городскую среду.

Какие дома попадут в программу?

с высокой степенью износа крыши, фасада, внутренней отделки (эти и другие параметры будут устанавливать региональные власти);

которые проще снести, чем отремонтировать – капитальный ремонт там нецелесообразен;

так называемые «типовые проекты» – дома, построенные «в период индустриального домостроения» (яркий пример – пятиэтажные «хрущевки»);

находящиеся в «ограниченно работоспособном состоянии»;

в которых не были предусмотрены централизованные инженерные системы.

В КРТ могут быть включены и дома, не подходящие ни под один из вышеперечисленных пунктов. Однако такие МКД должны располагаться по соседству с указанными в списке. Также могут быть снесены и частные дома. Критерии их отбора совпадают с критериями отбора многоквартирных: они должны быть признаны изношенными, в них должно отсутствовать инженерно-техническое обеспечение, – рассказывает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

Кто решает, какой дом попадет в программу?

Право утверждать программы сноса и реконструкции жилых зданий предоставлено региональным властям. Однако дом не сможет быть расселен без согласия собственников/нанимателей (они представляют собственников) квартир в нем. Им предлагается созвать общее собрание и проголосовать на нем «за» или «против» включения конкретного здания в КТР. Чтобы дом попал в программу, требуется не менее 2/3 голосов от общего числа жильцов.

На проведение собрания жильцов дается 1 месяц. Если жители не успевают его провести, автоматически дом включается в программу КРТ. Срок достаточно маленький, есть вероятность, что люди просто не успеют собраться. Поэтому, если есть вероятность, что ваш дом попадет в данную программу КРТ, а вы и другие соседи этого бы не хотели, необходимо проверять информацию на официальных сайтах правительства субъекта федерации, – комментирует управляющий партнер АСБ «Иутин, Белоусова и Партнеры» Иван Иутин.

Что дальше?

Представим, что собственники выступили за включение дома в программу реновации. После региональными властями объявляются торги по КРТ и выбирается компания-застройщик, которая и будет заниматься расселением, сносом и строительством новых домов.

Получение нового жилого помещения оформляется договором о переходе права собственности. К заключению такого договора могут принудить через суд, если он не будет заключен в течение 45 дней со дня получения собственником квартиры проекта договора, – рассказывает Иван Иутин.

В отношении же нежилой застройки существует существенное отличие. В случае согласия правообладатели объектов недвижимости, входящих в зону КРТ, будут иметь право сразу заключить договор на КРТ без проведения торгов. На практике одним из сложных вопросов является то, как должны будут урегулированы отношения между несколькими правообладателями в рамках одной зоны КРТ, комментирует партнер юридической фирмы Platforma Legal Дмитрий Мальцев.

Что получают собственники?

При включении дома в программу «реновации» собственник может выбрать один из предлагаемых властями путей. Так, можно получить новое жилье взамен старого. Оно должно стоить столько же + учитывается стоимость земли и объем общего имущества. Другой вариант – денежная компенсация. Она выплачивается заранее, чтобы человек мог спокойно подобрать себе квартиру или дом до переселения.

Если квартира социальная, взамен гражданин получит такое же жилье по договору социального найма – и по метражу, и по количеству комнат. Если квартира коммунальная, владельцу (или владельцам) комнаты может быть предоставлена отдельная квартира. В случае, когда человек захочет жилье большей площади, он может доплатить, использовав в том числе средства маткапитала, жилищных субсидий или любых социальных выплат, – объясняет депутат Государственной Думы Павел Федяев.

И здесь назревает первый спорный вопрос. Как отмечает адвокат-партнер юридической консалтинговой группы GRM Андрей Лавров, по действующим градостроительным нормам количество квадратных метров на одного человека увеличилось. В связи с этим за улучшение жилищных условий собственнику жилья придется доплачивать. Так, житель коммунальной квартиры, проживающий в своей комнате десятилетиями, не в состоянии «доплатить разницу».

Положенная ему денежная компенсация не позволит приобрести новое жилье с аналогичными характеристиками. А что делать, если в квартире проживают несовершеннолетние, недееспособные, лица с ограниченными возможностями? Ведь взамен они должны получить только жилье; никаких денег, – дополняет Лавров.

Другие нюансы

О важных деталях закона о «всеобщей реновации» Domofond.ru рассказал заместитель генерального директора агентства недвижимости Unique Property Сергей Кузьмичев. Так, по его словам, если в сносимом доме у собственника была квартира в ипотеку, жилье в новом доме останется в залоге у банка на тех же условиях.

На прежних условиях будут снимать помещения арендаторы квартир и нежилой недвижимости: ранее заключенные договоры сохранят свою силу. Владельцам нежилых помещений предоставят равнозначные площади, дополняет Кузьмичев.

Кто за все платит?

Реализация проекта потребует колоссальных денежных вложений, которых у государства может и не быть. Поэтому закон предусматривает использование не только бюджетных средств для развития территорий, но также и средств инвесторов. Вместе с тем частные инвестиции могут быть привлечены для финансирования строительства всей необходимой инфраструктуры и жилых объектов и в полном объеме, рассказывает руководитель фракции «Справедливая Россия» Архангельской городской Думы 27-го созыва Петр Ватутин.

Спорные вопросы

При всей привлекательности новой программы есть ряд вопросов, которые, как надеются эксперты, будут решены в будущем. На сегодняшний день есть опасение, что принятие нового закона выгодно в первую очередь строительным корпорациям, отмечает Иван Иутин. Строительные компания будут включить в КТР только «привлекательные» для инвестиций территории, например, центры городов, где будет максимальная прибыль, а инфраструктура уже готова и развита.

Дополняет коллегу Оксана Васильева. Она обращает внимание на то, что пока нигде не прописано, что новое «равноценное» жилье будет выдано в том же районе города, где находилось старое. Поэтому переезд из центра на окраину вполне реален, так как это дешевле для застройщиков.

Под угрозой сноса может оказаться историческая застройка городов, которая чаще всего занимает «лакомую» для девелоперов территорию. Также у эксперты сомневаются по поводу качества строительства новых МКД и комфортабельности планировочных решений квартир.

Ожидается, что в ближайшее время программа будет доработана. А пока собственникам квартир в домах, которые могут попасть под снос, стоит помнить следующее: программа КРТ и ее реализация – право субъектов Федерации, а не обязанность. Поэтому конкретно в вашем регионе реновация начнется тогда, когда посчитают нужным региональные власти.

Источник: Domofond.ru

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