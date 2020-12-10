Всероссийский финансовый онлайн-зачет: 320 севастопольцев уже его сдали

В городе федерального значения в первые два дня Всероссийский финансовый онлайн-зачет прошли 320 человек, из них 60% успешно – правильно ответили на 20 и более вопросов из 30.

Всероссийский онлайн-зачёт проводится с 7 по 16 декабря 2020 года. На сайте проекта у горожан есть возможность ответить на вопросы базового и продвинутого уровней по темам: банки, денежно-кредитная политика, финансовое мошенничество, налоги, защита прав потребителей, страхование, финансовая грамотность, пенсия, инвестирование и валюта.

Вопросы финзачёта для предпринимателей имеют соответствующую специфику, и также два уровня сложности. Представителям бизнеса предлагается проверить свои знания в темах: единый реестр субъектов МСП и система страхования вкладов, взаимодействие с банками, привлечение финансирования на фондовом рынке, инструменты государственной поддержки МСП, система быстрых платежей, страхование рисков, лизинг и факторинг, микрофинансирование, инвестиционные платформы и краудфандинг, финмониторинг и валютный контроль, недобросовестные практики и защита прав потребителей.

Мы советуем всем проверить свои знания по различным финансовым инструментам. Если вы только начинаете разбираться в финансах – вы сможете получить профессиональные рекомендации для развития, если уже чувствуете себя уверенно – оцените свои компетенции. Процесс тестирования довольно увлекателен и интересен. Кроме того, участник, верно ответивший на 20 и более вопросов, получает именной сертификат о прохождении зачета – в качестве компетентного подтверждения своих знаний, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаила Бежан.

По данным Центрального банка Российской Федерации, в первые два дня онлайн-зачет по финансовой грамотности прошли больше 75000 жителей страны, в том числе – предпринимателей.

Сдать Всероссийский финансовый зачёт можно, пройдя по ссылке https://finzachet.ru/ .