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Всероссийский туристский форум-выставка «Интурмаркет» впервые состоится в Крыму

Всероссийский туристский форум-выставка «Интурмаркет» впервые состоится в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:21 04.10.2021

Впервые Всероссийский туристский форум — выставка «Интурмаркет» состоится в Крыму. Один из наиболее масштабных  отраслевых форумов пройдёт 18-20 ноября в новом формате  — «Интурмаркет.Осень» и подтвердит позиции ведущей выставочной, экспертной и дискуссионной площадки по внутреннему и въездному туризму в стране.  В этом году форум будет проходить в Ялте, часть мероприятий состоится в режиме онлайн.

Мы договорились с учредителями «Интурмаркета», что создаём новый формат — «Интурмаркет. Осень», который ежегодно будет проходить в Крыму, в октябре-ноябре, в преддверии Нового года и всего нового сезона, обеспечивая возможность ранних продаж и определения тенденций последующего периода. Обязательным условием проведения форума является соблюдение всех актуальных требований Роспотребнадзора, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма РК Вадима Волченко.

По словам директора Международной туристической выставки «Интурмаркет» Ольги Хоточкиной, принимая решение о проведении «Интурмаркета» в Крыму, во главу угла ставились синергия опыта команды профессионалов «Интурмаркета», огромный потенциал рынка туриндустрии Республики Крым и экспертность сотрудников Министерства курортов и туризма РК. Как отметила Ольга Хоточкина, с учетом этих факторов новый проект, безусловно, обречен на успех.

Выставка «Интурмаркет» — профильная туристическая площадка для расширения внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных решений и путей развития рынка в новых условиях. «Интурмаркет» проводится с 2006 года. В 2021 году на площадке мероприятия было представлено более 890 участников из 12 стран мира и 72 регионов России. За три дня работы выставку посетили около 14 тыс. специалистов туриндустрии. Деловая программа включала в себя выступления 190 спикеров на более чем 100 мероприятиях, с трансляцией в прямом эфире на профессиональную аудиторию более 100 тыс. человек на порталах профильных общественных организаций, а также в Youtube и соцсетях выставки.

Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

По информации пресс-службы Министерства курортов и туризма РК

Всероссийский туристский форум-выставка «Интурмаркет» впервые состоится в Крыму

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