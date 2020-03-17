Всероссийский турнир по спортивной борьбе на призы Главы Крыма перенесён

Ежегодный Всероссийский турнир по спортивной борьбе на призы Главы Республики Крым Сергея Аксенова, который должен был состояться 20-22 марта в Алуште, перенесен на неопределенный срок. Это связано с профилактическими мерами по предупреждению распространения в республике коронавируса.

Вы сами видите, какова ситуация с коронавирусом во всем мире, предпринимаются самые жесткие меры по предупреждению его распространения, отменены, приостановлены или перенесены практически все спортивные мероприятия, мы не являемся исключением, – цитирует «Крымский спорт» президента Федерации спортивной борьбы РК Джемала Джангобегова. – Мы не можем рисковать здоровьем спортсменов и зрителей, поэтому Кубок Главы Крыма – один из самых популярных и значимых для республики борцовских турниров – перенесен на неопределенное время. Сознательно не называем новые сроки проведения турнира. Будем следить за развитием ситуации, после того как обстановка нормализуется, соревнования обязательно проведем – будем рады видеть у себя борцов со всей России».

Турнир на призы Главы Республики Крым Сергея Аксенова в этом году должен был пройти в пятый раз, впервые в нем должны были соревноваться юноши до 18 лет.