Всероссийская акции «Полицейский Дед Мороз» в Черноморском районе Крыма

В преддверии новогодних праздников заместитель начальника полиции ОМВД России по Черноморскому району Альберт Гарипов совместно с коллегами Эдуардом Стегнием и Кристиной Можаровской посетили семьи, воспитывающие особенных детей. В рамках акции «Полицейский Дед Мороз».

Чтобы порадовать ребят, сотрудники полиции перевоплотились в сказочных героев: Деда Мороза и Снегурочку. Мальчиков и девочек поздравили с наступающим Новым годом, пожелав им здоровья и благополучия. Полицейский Дед Мороз вручил каждому подарок. Как отметил Альберт Гарипов, это не разовая благотворительность, а ежегодный марафон добрых дел, который сотрудники полиции проводят на постоянной основе, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.