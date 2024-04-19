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Всероссийская акция «Библионочь» пройдет 20 апреля. , конечно, участвует

Всероссийская акция «Библионочь» пройдет 20 апреля. Крым, конечно, участвует

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 13:32 19.04.2024

Всероссийская акция «Библионочь» пройдет 20 апреля. В Год семьи акция состоится под девизом «Читаем всей семьей». Об этом сообщила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.

По словам министра, крымские учреждения традиционно примут участие в культурно-просветительской акции. Библиотеки и организации сферы культуры представят специальные онлайн- и офлайн-программы: творческие мастер-классы, экскурсии, выставки, лекции, викторины, спектакли, интерактивы, встречи с писателями и деятелями искусств, поэтические чтения, книжные обзоры, презентации и многие другие увлекательные мероприятия.

События федерального проекта направлены на популяризацию чтения, организацию новых форматов культурного времяпровождения, повышение значимости библиотеки в жизни общества.

Анонсы публикуются на официальном сайте акции, сайтах учреждений и в пабликах соцсетей с хештегами #Библионочь #Библиосумерки.

СПРАВКА.  Ежегодная акция «Библионочь» в 2024 году пройдет в России уже в 13-й раз. Организаторами акции являются Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека, Российская государственная детская библиотека, портал культурного наследия и традиций России «Культура. РФ». Генеральный партнер акции «ЭН+».

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

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