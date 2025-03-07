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Всероссийская акция Госавтоинспекции «Цветы для автоледи» прошла в Севастополе
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

Всероссийская акция Госавтоинспекции «Цветы для автоледи» прошла в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 13:35 07.03.2025

В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции при поддержке представителя Общественного совета при УМВД России по Севастополю Владимира Клюева провели акцию в которой поздравили автоледи.

В этот день на улицах города можно было увидеть патрули, которые не только следили за порядком, но и дарили женщинам цветы и поздравительные открытки. Акция началась днем на одних из самых оживленных площадей города — на площади Ушакова и Нахимова. Госавтоинспекторы останавливали женщин-водителей и вместо стандартной проверки документов с улыбкой на лице подходили и вручали цветы, открытки и памятки по ПДД. Каждая автоледи получала цветы и теплые слова благодарности за вклад в безопасность на дорогах. Подарки от полицейских получили не только обладательницы легковых автомобилей, но и женщины-водители общественного транспорта.

Многие были удивлены таким вниманием, делились своими впечатлениями и признались, что готовились к серьезному диалогу с полицейскими.

Это очень приятно! Спасибо за такие добрые слова и цветы. Это очень поднимает настроение! — сказала одна из участниц акции.

Сотрудники Госавтоинспекции надеются, что такие мероприятия останутся доброй традицией и будут способствовать укреплению доверия между гражданами и правоохранительными органами.

Всероссийская акция Госавтоинспекции «Цветы для автоледи» прошла в Севастополе Всероссийская акция Госавтоинспекции «Цветы для автоледи» прошла в Севастополе Всероссийская акция Госавтоинспекции «Цветы для автоледи» прошла в Севастополе

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю

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