Всероссийская акция Госавтоинспекции «Цветы для автоледи» прошла в Севастополе

В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции при поддержке представителя Общественного совета при УМВД России по Севастополю Владимира Клюева провели акцию в которой поздравили автоледи.
В этот день на улицах города можно было увидеть патрули, которые не только следили за порядком, но и дарили женщинам цветы и поздравительные открытки. Акция началась днем на одних из самых оживленных площадей города — на площади Ушакова и Нахимова. Госавтоинспекторы останавливали женщин-водителей и вместо стандартной проверки документов с улыбкой на лице подходили и вручали цветы, открытки и памятки по ПДД. Каждая автоледи получала цветы и теплые слова благодарности за вклад в безопасность на дорогах. Подарки от полицейских получили не только обладательницы легковых автомобилей, но и женщины-водители общественного транспорта.
Многие были удивлены таким вниманием, делились своими впечатлениями и признались, что готовились к серьезному диалогу с полицейскими.
Это очень приятно! Спасибо за такие добрые слова и цветы. Это очень поднимает настроение! — сказала одна из участниц акции.
Сотрудники Госавтоинспекции надеются, что такие мероприятия останутся доброй традицией и будут способствовать укреплению доверия между гражданами и правоохранительными органами.
источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Госавтоинспекция Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Госавтоинспекция Крыма