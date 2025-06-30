Всероссийская ярмарка трудоустройства: были представлены более 900 вакансий

Уровень зарплат по отдельным вакансиям, которые были представлены на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Севастополе, достигал 150 тысяч рублей. Рабочие места предложили 25 предприятий города, в том числе «Ремкор», «Авал», МЧС по Севастополю, Соцфонд, «Севэнерготех», МФЦ, охранное предприятие «Беркут» и другие. Среди наиболее востребованных специалистов – водители, слесари, педагоги, подсобные рабочие. Летом традиционно повышен спрос на сезонные кадры: виноградарей, механизаторов, трактористов, садоводов.
Ярмарка в Севастополе прошла на двух площадках: в кадровом центре и в Севастопольском экономико-гуманитарном институте. Участниками ярмарки стали около 500 человек, а 69 жителей города получили приглашение на повторное собеседование.
На площадке кадрового центра соискателям помогали карьерные консультанты. Можно было пройти экспресс-собеседование у работодателей, получить консультации и подобрать подходящую вакансию.
Совместно с фондом «Защитники Отечества» здесь также прошел Круглый стол для участников СВО и членов их семей. Обсуждали вопросы трудоустройства и запуска собственного дела.
Вернувшись домой после службы, я открыл свой бизнес в сфере строительства и ремонта. Помогаю ветеранам СВО найти своё место в мирной жизни и, сотрудничая с кадровым центром, рассказываю о возможностях, которые предоставляет служба занятости. Кроме того, в моей компании есть свободные рабочие места, в том числе для студентов. Я пришёл на ярмарку не только поддержать ветеранов, но и найти работников, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя ветерана СВО, директора ООО «СТАЛЬ ДОМ СТРОЙ», председателя организации «Дело ветерана» Николая Маслакова.
Вторая площадка – Севастопольский экономико-гуманитарный институт – была ориентирована на студентов и выпускников школ. Здесь прошла ярмарка учебных мест «Фестиваль профессий». Участники могли пройти профориентационные игры, посетить мастер-классы, тренинги и практикумы. Также состоялось заседание женского клуба «Лига Успеха» на тему «Залог успешного трудоустройства молодежи».
Мы пригласили на встречу мам выпускников, чтобы рассказать об изменениях в законодательстве, профориентационных возможностях и том, как служба занятости может помочь в определении профессионального пути, – рассказала директор кадрового центра Севастополя Светлана Рендак.
По итогам двух этапов ярмарки – в апреле и июне – мероприятие в Севастополе посетили более 1,3 тысячи горожан. В результате апрельского этапа Всероссийской ярмарки были трудоустроены свыше 100 человек.
Напомним, Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится ежегодно по поручению Президента и с 2025 года входит в национальный проект «Кадры».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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