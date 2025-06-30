Всероссийская ярмарка трудоустройства: были представлены более 900 вакансий

Уровень зарплат по отдельным вакансиям, которые были представлены на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Севастополе, достигал 150 тысяч рублей. Рабочие места предложили 25 предприятий города, в том числе «Ремкор», «Авал», МЧС по Севастополю, Соцфонд, «Севэнерготех», МФЦ, охранное предприятие «Беркут» и другие. Среди наиболее востребованных специалистов – водители, слесари, педагоги, подсобные рабочие. Летом традиционно повышен спрос на сезонные кадры: виноградарей, механизаторов, трактористов, садоводов.

Ярмарка в Севастополе прошла на двух площадках: в кадровом центре и в Севастопольском экономико-гуманитарном институте. Участниками ярмарки стали около 500 человек, а 69 жителей города получили приглашение на повторное собеседование.

На площадке кадрового центра соискателям помогали карьерные консультанты. Можно было пройти экспресс-собеседование у работодателей, получить консультации и подобрать подходящую вакансию.

Совместно с фондом «Защитники Отечества» здесь также прошел Круглый стол для участников СВО и членов их семей. Обсуждали вопросы трудоустройства и запуска собственного дела.