Всероссийская ярмарка трудоустройства в Крыму представит участникам более 7 тысяч рабочих вакансий

Третий год подряд в Крыму проходит всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В 2025 году масштабное мероприятие пройдет по всей стране в два этапа: региональный – 18 апреля и федеральный – 27 июня.

Всероссийская ярмарка трудоустройства – отличная площадка для соискателей и работодателей полуострова. В этом году особое внимание уделяется консультации по вопросам социальной адаптации на рынке труда участников СВО и членов их семей. Так, на всех площадках работают представители Филиала Государственного Фонда «Защитники Отечества» по Республике Крым.

18 апреля в Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского в рамках регионального этапа Ярмарки функционируют две площадки. Это возможность для школьников и студентов пообщаться с будущими работодателями и зарекомендовать себя.

Для школьной молодежи прошёл финал Республиканского конкурса агитбригад «Сделать выбор необходимо: работать на благо любимого Крыма». Команды из числа учащихся школ и организаций средне-профессионального образования республики в формате выступления рассказали о наиболее востребованных в регионе специальностях.

Для студентов были организованы площадки, на которых были представлены специальности и профессии для сезонного трудоустройства. Они могут выбрать профессии вожатого, строителя, официанта, бармена, повара, горничной, младшей медицинской сестры и, бесплатно пройдя профессиональную подготовку, в последующем работать и получать свой первый трудовой стаж. В этом студентам помогает Крымское региональное отделение Российских студенческих отрядов. Этим летом более трех тысяч молодых людей планируют работать в студенческих отрядах Республики Крым в детских лагерях, в ведущих отелях, на уборке урожая, проводниками пассажирских вагонов, младшим медицинским персоналом и т.д.

Студенческие отряды Крыма ежегодно принимают участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мы считаем проведение подобных инициатив крайне важным. В современном, быстро меняющемся мире особенно важно помогать школьникам с выбором будущей профессии, а студентам – с трудоустройством. Мы заинтересованы в том, чтобы школьники и студенты могли найти работу в каникулярный и сезонный периоды. Этому способствуют тематические площадки ярмарок вакансий и трудоустройства с интерактивным содержанием, – рассказала Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов. Сегодня я на стенде Российских студенческих отрядов рассказываю о возможностях, которые предоставляет наша организация. Еще год назад я сама не знала, кем хочу работать, но благодаря студотрядам нашла себя в вожатстве и поняла, что хочу связать свою будущую профессию с работой с детьми. Уверена, что подобные ярмарки – это отличный трамплин для школьников и студентов, помогающий определиться с будущей карьерой и сделать первый шаг к профессиональной самореализации, – поделилась впечатлениями Ангелина Радченко, командир студенческого педагогического отряда «Кондор» Крымского регионального отделения РСО.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

Просмотры: 26