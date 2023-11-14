Всероссийский конкурс профессионального мастерства: студентка из Крыма заняла 1 место

8-11 ноября в Казани проходил Всероссийский слет студенческих отрядов, в рамках которого прошел конкурс профессионального мастерства, и студенты из различных региональных отделений смогли проявить свои навыки и умения в различных направлениях. Отметим, что представители Крыма достойно выступили в трех направлениях: сервисном, сельскохозяйственном и работе проводником пассажирских вагонов.

Особую гордость приносит нам победа студентки Крыма Арины Мироновой, заслуженное первое место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Труд Крут» в номинации «Ландшафтный дизайн».

Хочется отметить, что более 21 000 студентов в этом году обеспечивали первоклассным сервисом отдыхающих по всей стране в сферах гостиничного и ресторанного бизнеса, общественного питания, отдыха и развлечений, а также в детских оздоровительных лагерях. Конкурс профессионального мастерства среди сервисных отрядов проходил по 5 компетенциям.

Более 15 000 студентов в этом сезоне обеспечивали качественную работу пассажирских перевозок. Сводный отряд проводников отработал более 4,1 миллионов часов поездной работы.

Около 15 000 студентов внесли важный вклад на трудовых проектах агропромышленного комплекса, собирая урожай на объектах производства. Студенты сельскохозяйственных отрядов соревновались в девяти компетенциях.

Я безмерно рада этой победе, но важнее всего для меня было ощущение, что мои усилия были оценены. Я благодарна своим наставникам, однокурсникам и всему коллективу, чья поддержка и вдохновение помогли мне достичь этого результата, — отмечает мастер штаба КФУ им. В.И. Вернадского Арина Миронова.

Мы искренне поздравляем всех победителей и участников конкурса и убеждены, что их труд и старание всегда будут вознаграждены.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»