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Всероссийский конкурс профессионального мастерства: студентка из заняла 1 место

Всероссийский конкурс профессионального мастерства: студентка из Крыма заняла 1 место

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:06 14.11.2023

8-11 ноября в Казани проходил Всероссийский слет студенческих отрядов, в рамках которого прошел конкурс профессионального мастерства, и студенты из различных региональных отделений смогли проявить свои навыки и умения в различных направлениях. Отметим, что представители Крыма достойно выступили в трех направлениях: сервисном, сельскохозяйственном и работе проводником пассажирских вагонов.

Особую гордость приносит нам победа студентки Крыма Арины Мироновой, заслуженное первое место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Труд Крут» в номинации «Ландшафтный дизайн».

Хочется отметить, что более 21 000 студентов в этом году обеспечивали первоклассным сервисом отдыхающих по всей стране в сферах гостиничного и ресторанного бизнеса, общественного питания, отдыха и развлечений, а также в детских оздоровительных лагерях. Конкурс профессионального мастерства среди сервисных отрядов проходил по 5 компетенциям.

Более 15 000 студентов в этом сезоне обеспечивали качественную работу пассажирских перевозок. Сводный отряд проводников отработал более 4,1 миллионов часов поездной работы.

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Около 15 000 студентов внесли важный вклад на трудовых проектах агропромышленного комплекса, собирая урожай на объектах производства. Студенты сельскохозяйственных отрядов соревновались в девяти компетенциях.

Я безмерно рада этой победе, но важнее всего для меня было ощущение, что мои усилия были оценены. Я благодарна своим наставникам, однокурсникам и всему коллективу, чья поддержка и вдохновение помогли мне достичь этого результата, — отмечает мастер штаба КФУ им. В.И. Вернадского Арина Миронова.

Мы искренне поздравляем всех победителей и участников конкурса и убеждены, что их труд и старание всегда будут вознаграждены.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства: студентка из Крыма заняла 1 место Всероссийский конкурс профессионального мастерства: студентка из Крыма заняла 1 место Всероссийский конкурс профессионального мастерства: студентка из Крыма заняла 1 место Всероссийский конкурс профессионального мастерства: студентка из Крыма заняла 1 место

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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