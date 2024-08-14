Всероссийский конкурс «Проводники смыслов»: крымчан приглашают к участию

Подать заявку на участие в конкурсе «Проводники смыслов» можно на сайте конкурса до 30 августа 2024 г.

Участие в конкурсе – это:

• возможность пройти бесплатную образовательную программу повышения квалификации

• перспективы стать частью самого крупного сообщества экскурсоводов страны «Проводники смыслов»

• возможность получать приглашения к участию в экскурсионных контурах крупных конгрессно-выставочных мероприятий, организуемых «Больше, чем путешествие»

• шанс прокачать свою экспертность и войти в сообщество экспертов «Творцы смыслов»

• возможность проводить экскурсии для участников полезных туров «Больше, чем путешествие»

• стать победителем и получить призы от организаторов и партнеров конкурса

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК