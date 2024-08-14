Всероссийский конкурс «Проводники смыслов»: крымчан приглашают к участию

Стартовал прием заявок на второй сезон Всероссийского конкурса «Проводники смыслов» от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».
Присоединиться к конкурсу могут крымчане в возрасте от 18 лет. Для участников будет организована образовательная программа, посвященная созданию экскурсионных маршрутов, а по итогам конкурса определят 15 победителей в 5 номинациях – их ждут призы от организаторов и партнеров конкурса. 400 лучших авторских технологических карт экскурсий включат в разработку полезных туров для молодёжи от программы «Больше, чем путешествие», — отмечают организаторы.
Подать заявку на участие в конкурсе «Проводники смыслов» можно на сайте конкурса до 30 августа 2024 г.
Участие в конкурсе – это:
• возможность пройти бесплатную образовательную программу повышения квалификации
• перспективы стать частью самого крупного сообщества экскурсоводов страны «Проводники смыслов»
• возможность получать приглашения к участию в экскурсионных контурах крупных конгрессно-выставочных мероприятий, организуемых «Больше, чем путешествие»
• шанс прокачать свою экспертность и войти в сообщество экспертов «Творцы смыслов»
• возможность проводить экскурсии для участников полезных туров «Больше, чем путешествие»
• стать победителем и получить призы от организаторов и партнеров конкурса
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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