Всё, денег больше нет. В Крыму программа «сельская ипотека» снова приостановлена

Напомним, несколько дней назад заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико сообщила, что в Крыму возобновили выдачу ипотечных кредитов по льготной программе кредитования «Сельская ипотека». Однако не прошло и недели, как стало известно — программа снова остановлена.

Министерство сельского хозяйства Республики Крым оповещает о приостановлении приема заявок на выдачу льготных кредитов в рамках продукта Сельская ипотека государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» РНКБ Банк (ПАО) в связи с многочисленными обращениями граждан и исчерпанным лимитом выделенной субсидии, — пояснили в пресс-службе министерства. Об ипотечных программах, действующих в Крыму и в Севастополе — здесь.