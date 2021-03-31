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Всё, денег больше нет. В Крыму программа "сельская ипотека" снова приостановлена
фото: Alexei_other (pixabay.com)

Всё, денег больше нет. В Крыму программа «сельская ипотека» снова приостановлена

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:09 31.03.2021

Напомним, несколько дней назад заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико сообщила, что в Крыму возобновили выдачу ипотечных кредитов по льготной программе кредитования «Сельская ипотека». Однако не прошло и недели, как стало известно — программа снова остановлена.

Министерство сельского хозяйства Республики Крым оповещает о приостановлении приема заявок на выдачу льготных кредитов в рамках продукта Сельская ипотека государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» РНКБ Банк (ПАО) в связи с многочисленными обращениями граждан и исчерпанным лимитом выделенной субсидии, — пояснили в пресс-службе министерства.

Об ипотечных программах, действующих в Крыму и в Севастополе — здесь.

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Всё, денег больше нет. В Крыму программа "сельская ипотека" снова приостановлена

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