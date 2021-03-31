Всё, денег больше нет. В Крыму программа «сельская ипотека» снова приостановлена

Министерство сельского хозяйства Республики Крым оповещает о приостановлении приема заявок на выдачу льготных кредитов в рамках продукта Сельская ипотека государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» РНКБ Банк (ПАО) в связи с многочисленными обращениями граждан и исчерпанным лимитом выделенной субсидии, — пояснили в пресс-службе министерства.
Об ипотечных программах, действующих в Крыму и в Севастополе — здесь.
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