Всё для «фронта» — Правительство Севастополя отдало служебные авто волонтёрами и медикам

Служебные автомобили правительства Севастополя и подведомственных организаций переданы в распоряжение мобильных бригад медиков и волонтерского штаба по работе с одинокими гражданами старше 65 лет.

Волонтерскому штабу и нашим мобильным бригадам, которые работают с теми, кто ушел на карантин, мы передали автотранспорт не только правительственный, но и подведомственных учреждений, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора города.

Речь идет о 20 автомобилях. Кроме того, отмечают в Правительстве Севастополя, подведомственные организации выделил на эти цели еще 57 автомобилей. К акции подключилась полиция и Черноморский флот.

На следующей неделе будем работать в сокращенном режиме, посмотрите, все что касается служебного транспорта — все надо мобилизовать, чтобы передать волонтерскому штабу. Так мы сможем быстрее выполнять заявки – помогать нашим одиноким пенсионерам. Объем работы очень большой, — подчеркнул врио Губернатора Севастополя.

Волонтерский штаб помогает одиноким пенсионерам доставлять еду, выносить мусор, гулять с домашними животными и решать другие похожие задачи.