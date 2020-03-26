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Всё для "фронта" - Правительство Севастополя отдало служебные авто волонтёрами и медикам
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Всё для «фронта» — Правительство Севастополя отдало служебные авто волонтёрами и медикам

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:54 26.03.2020

Служебные автомобили правительства Севастополя и подведомственных организаций переданы в распоряжение мобильных бригад медиков и волонтерского штаба по работе с одинокими гражданами старше 65 лет.

Волонтерскому штабу и нашим мобильным бригадам, которые работают с теми, кто ушел на карантин, мы передали автотранспорт не только правительственный, но и подведомственных учреждений, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора города.

Речь идет о 20 автомобилях. Кроме того, отмечают в Правительстве Севастополя, подведомственные организации выделил на эти цели еще 57 автомобилей. К акции подключилась полиция и Черноморский флот.

На следующей неделе будем работать в сокращенном режиме, посмотрите, все что касается служебного транспорта — все надо мобилизовать, чтобы передать волонтерскому штабу. Так мы сможем быстрее выполнять заявки – помогать нашим одиноким пенсионерам. Объем работы очень большой, — подчеркнул врио Губернатора Севастополя.

Волонтерский штаб помогает одиноким пенсионерам доставлять еду, выносить мусор, гулять с домашними животными и решать другие похожие задачи.

Всё для "фронта" - Правительство Севастополя отдало служебные авто волонтёрами и медикам

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