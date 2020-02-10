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Всё ещё не хватает! Симферопольское МБУ "Город" приглашает на работу дворников
иллюстрация: пресс-служба администрации Симферополя

Всё ещё не хватает! Симферопольское МБУ «Город» приглашает на работу дворников

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:14 10.02.2020

Муниципальное бюджетное учреждение «Город» продолжает набор сотрудников для санитарной очистки общественных территорий.

Учреждение расширяет штат дворников, в связи с чем на постоянную работу приглашаются ответственные и исполнительные граждане. График работы — шестидневный, с 06:00 до 13:00 часов. Выходной — суббота или воскресенье. Уборщики территории обеспечиваются всем необходимым инвентарём. В рабочие обязанности входит уборка городских пространств от мусора, листвы и снега, поддержание чистоты на вверенной территории. «Город» предлагает своевременную и стабильную оплату труда в размере 24 тысячи рублей. Дополнительные выплаты также назначаются за стаж работы дворником и выслугу лет, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.

Полный список документов для официального трудоустройства предоставляется после обязательного прохождения медкомиссии.

За подробной информацией можно обращаться с 09:00 до 18:00 по адресу:

  • г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, 44.
  • Телефон для справок: +7 (978) 715-18-90

Всё ещё не хватает! Симферопольское МБУ "Город" приглашает на работу дворников

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