Всё... Холодно, дожди. Погода в Крыму

В воскресенье холодный атмосферный фронт изменит погоду в Крыму.

Ожидаются грозовые дожди, местами сильные, усиление южного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с, температура воздуха ночью 11…16°, днем 19…24°. В понедельник и вторник, дожди прекратятся, ветер ослабеет, температура воздуха резко понизится и составит: ночью 3…8°, днем 13…18°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .