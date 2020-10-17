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Всё... Холодно, дожди. Погода в Крыму
фото: Free-Photos (pixabay.com)

Всё… Холодно, дожди. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:41 17.10.2020

В воскресенье холодный атмосферный фронт изменит погоду в Крыму.

Ожидаются грозовые дожди, местами сильные, усиление южного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с, температура воздуха ночью 11…16°, днем 19…24°. В понедельник и вторник, дожди прекратятся, ветер ослабеет, температура воздуха резко понизится и составит: ночью 3…8°, днем 13…18°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Всё... Холодно, дожди. Погода в Крыму

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