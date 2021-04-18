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Иллюстрация: congerdesign, pixabay.com

Всё, перевалили за сотню. Коронавирус в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:22 18.04.2021

За 17 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 64 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3694 человека, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

Количество выздоровевших за сутки составляет 23 человек, выздоровевших за весь период – 36 527 человек.

Всё, перевалили за сотню. Коронавирус в Крыму

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