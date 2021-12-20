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Всю европейскую часть России с 21 декабря ждут максимальные для декабря морозы
Фото: Dreamy_Photos, pixabay.com

Всю европейскую часть России с 21 декабря ждут максимальные для декабря морозы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:11 20.12.2021

Из-за из влажности температура будет казаться еще на 7-9 градусов ниже.

В Москве к полуночи понедельника сильно похолодает, далее мороз распространится на всю европейскую часть России, температура воздуха в столице и области будет на 10-13 градусов ниже нормы, а при высокой влажности мороз станет ощущаться еще сильнее, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Начиная с сегодняшнего дня, сначала в Северо-Западный, затем в Центральный федеральный округ будут поступать очень холодные воздушные массы с северо-востока, с Карского моря, с севера Таймыра и даже с Восточно-Сибирского моря. В Москве к полуночи температура понизится до 15 градусов мороза, а, начиная с завтрашнего дня, похолодание распространится и в центрально-чернозёмные области, и в Ростовскую область, и в Краснодарский край, и в Крым, — сказал Вильфанд «Интерфаксу».

По его информации, на всей территории европейской части России будет морозно. Температура воздуха будет на 10-15 градусов ниже «обычной декабрьской», а в Крыму – ниже нормы на 5-8 градусов. Это будут «максимальные» для декабря морозы.

Кроме того, приход холодных воздушных масс будет сопровождаться ветром и повышенной влажностью, которая составит 90%.

При таких холодных массах и ветре и высокой влажности, ощущение будет, что температурный фон на 7-8 градусов ниже, чем показатели на термометре, — уточнил синоптик.

Самым холодным днем на этой неделе станет среда. Уже в пятницу циклон начнет смещаться на восток страны.

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Всю европейскую часть России с 21 декабря ждут максимальные для декабря морозы

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