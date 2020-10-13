Вслед за Симферополем и Алуштой на водоснабжение по графику перешел Белогорск

В Крыму с 14 октября на графики подачи воды переходит Белогорск. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» , со ссылкой на главу города Игоря Ипатко.

Графики вводятся с завтрашнего дня. Это – вынужденная мера. В источнике, который питает город, снижается дебет воды. Соответственно, мы вынуждены для того, чтобы потом вообще не прекращать подачу, перейти на почасовую подачу воды. Мы понимали, что эта ситуация может произойти. Это – некритическая ситуация, — рассказал градоначальник.

Ипатко уточнил, что специалисты ГУП РК «Вода Крыма» разработали максимально удобный для жителей Белогорска график подачи воды.

График достаточно комфортный. С 5:30 до 9:00 – обычный напор воды, потом немного сбавляется давление, то есть на верхних этажах домов воды не будет, снова возвращается к исходному давлению в 17:00 до 23:00, и потом оно немного падает, – уточнил глава администрации Белогорска.

По его словам, городские власти приготовились и к возможному ухудшению ситуации. Для Белогорска планируется закупить 20 накопительных емкостей для воды.

Население Белогорска составляет порядка 20 тысяч жителей. Вода в город поступает из горного источника Карасу-Баши, который дает начало реке Биюк-Карасу, правому притоку Салгира. Источник питается водами почти со всего плато Караби-Яйла. Этот исток является самым мощным карстовым источником Крыма.

Графики подачи воды с конца августа действуют в Симферополе, населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов. С конца сентября ограничение подачи воды (пока по ночам) введено в Алуште.