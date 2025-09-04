Вспышечная активность Солнца снижается — чего ждать дальше

Всплеск солнечной активности, наблюдавшийся на протяжении почти 10 дней, с 23 августа, завершен. На Солнце регистрируется стремительное истощение запасов вспышечной энергии и сопутствующая этому деградация центров активности, – сообщили ученые.

В настоящее время вероятность вспышек высшего уровня вернулась к уровням статистической погрешности, а это значит, что ждать этих событий придется до следующего пробуждения Солнца, отмечают в Лаборатории.