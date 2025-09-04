Вспышечная активность Солнца снижается — чего ждать дальше

Что происходит на Солнце
Всплеск солнечной активности, наблюдавшийся на протяжении почти 10 дней, с 23 августа, завершен. На Солнце регистрируется стремительное истощение запасов вспышечной энергии и сопутствующая этому деградация центров активности, – сообщили ученые.
В настоящее время вероятность вспышек высшего уровня вернулась к уровням статистической погрешности, а это значит, что ждать этих событий придется до следующего пробуждения Солнца, отмечают в Лаборатории.
На данный момент на звезде сохраняется исключительно большое число пятен, но в массе своей они представляют собой руины, не обладающие энергией. Скорее всего на Солнце еще на несколько суток сохранится повышенная фоновая активность из вспышек низкого уровня C, но, если не случится ничего экстраординарного, то к концу недели исчезнет и она, – предполагают специалисты.
При этом в лаборатории не исключают изменения сценариев, поскольку строить точные прогнозы в части поведения Солнца невозможно.
Магнитные бури в сентябре
Самые сильные вспышки уровня M4.5 произошли на Солнце 25 августа и 26 августа, 28 августа Солнце повторило двухмесячный рекорд вспышек, 29 числа в течение суток было зарегистрировано около 20 вспышек, в том числе пять событий сильного уровня M. Событие M2.7 от 30 августа, после которого был зарегистрирован выброс плазмы в сторону Земли, пришедший в ночь с 1 на 2 сентября и вызвавший полярные сияния над территорией страны.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и мир
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и мир