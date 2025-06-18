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Вспышка высшего уровня X произошла на Солнце - Земля под максимальным влиянием
фото: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Вспышка высшего уровня X произошла на Солнце — Земля под максимальным влиянием

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:20 18.06.2025

В ночь на среду на Солнце произошла вспышка уровня X1.2 в зоне максимального влияния на Землю. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

По данным ученых, активная область продолжает находиться в зоне влияния на Землю и располагается вблизи так называемого центрального солнечного меридиана.

Согласно снимкам, полученным с космических телескопов, взрыв произошел в той же активной области, в которой ранее, 15 и 16 июня, наблюдались две самых крупных вспышки июня (уровня M8.4 и 6.3).

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Оба предыдущих события сопровождались крупными выбросами массы, траектории движения которых, однако, прошли выше плоскости расположения планет. Если глобальная конфигурация магнитного поля Солнца за эти двое суток не претерпела сильных изменений, то есть шансы, что и новый выброс уйдет мимо Земли по той же траектории, рассказали в лаборатории.

источник: РИА Новости Крым

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