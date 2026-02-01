Вспышки на Солнце достигли уровня М. И это — сильные вспышки

Слом тренда произошел совершенно неожиданно. По всем признакам Солнце уходило в глубокую депрессию продолжительностью до месяца и более – в последнюю неделю января почти полностью исчезли пятна и корональные дыры, потоки рентгеновского излучения снизились в 5-6 раз по сравнению с серединой месяца, а общий индекс активности снизился до уровня около 1 из 10. Все это в целом укладывалось в картину полного отсутствия на Солнце энергии после очень сильного всплеска в середине января и связанного с этим длительного периода восстановления, объяснили ученые.

Милость на гнев звезда сменила совершенно неожиданно и без каких-либо предвестников. Стремительный рост активности начался вчера и произошел взрывной рост темпа вспышек на Солнце: 21 вспышка только за вчерашний день против 7 вспышек накануне и всего двух вспышек за сутки 29 января. С утра, как уже отмечено, порог вспышек преодолел уровень M, отделяющий сильные события от обычных (вспышки M в среднем в 10 раз сильнее, чем обычные вспышки категории C) и почти наверняка в течение сегодняшнего и завтрашнего дня Солнце начнет пытаться пробить порог уровня X, – предупредили в Лаборатории.

К настоящему часу активность пока не оказывает воздействия на Землю – вопрос об уровне солнечной активности на ближайшие 10 дней в дополнение к обычным рискам может внести коррективы в график запуска лунного корабля SLS по программе Artemis. На данный момент дата старта сдвинута с 6 февраля как минимум на 8 февраля из-за погодных условий во Флориде, где расположен Космический центр имени Кеннеди. Есть вероятность, что к этому времени обстановка на Солнце стабилизируется, и связанные с этим угрозы для лунной миссии, в ходе которой корабль вынужденно выходит из-под защиты магнитного поля Земли, вернутся на обычные уровни, рассказали ученые.

источник: РИА Новости Крым