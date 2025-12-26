Вспышки на Солнце к новогодним праздникам могут возобновиться

После примерно двух недель спокойствия на Солнце, судя по всему, возобновляется вспышечная активность. На левом краю светила последние несколько дней наблюдается неторопливый выход на линию видимости с Земли двух крупных активных областей, – сообщили ученые.

По их расчетам, оба центра активности окажутся в зоне уверенной видимости в преддверии новогодних праздников, 30-31 декабря.

Для тех, кто прочитывает фразу «возобновятся вспышки» как «возобновятся магнитные бури», приходится в очередной раз напоминать, что к магнитным бурям приводит максимум одна заметная вспышка из десяти, поэтому даже если фейерверк вспышек, действительно, достигнет пика на Новый год, велики шансы, что он так и останется просто фейерверком, — поясняют в Лаборатории.

Впрочем, по словам астрономов, выбросы плазмы в сторону Земли не исключены и возможно Новый год россияне встретят под вспышки северного сияния.

Число дней с магнитными бурями в уходящем году стало максимальным за 10 лет, а дней с повышенным геомагнитным фоном – за двадцатилетие, сообщали ранее в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

источник: РИА Новости Крым