Вспышки на Солнце к новогодним праздникам могут возобновиться

иллюстрация: © РИА Новости Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:03 26.12.2025

Вспышки на Солнце могут возобновиться к новогодним праздникам после двух недель спокойствия. Об этом сообщает в пятницу Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

После примерно двух недель спокойствия на Солнце, судя по всему, возобновляется вспышечная активность. На левом краю светила последние несколько дней наблюдается неторопливый выход на линию видимости с Земли двух крупных активных областей, – сообщили ученые.

По их расчетам, оба центра активности окажутся в зоне уверенной видимости в преддверии новогодних праздников, 30-31 декабря.

Для тех, кто прочитывает фразу «возобновятся вспышки» как «возобновятся магнитные бури», приходится в очередной раз напоминать, что к магнитным бурям приводит максимум одна заметная вспышка из десяти, поэтому даже если фейерверк вспышек, действительно, достигнет пика на Новый год, велики шансы, что он так и останется просто фейерверком, — поясняют в Лаборатории.

Впрочем, по словам астрономов, выбросы плазмы в сторону Земли не исключены и возможно Новый год россияне встретят под вспышки северного сияния.

Число дней с магнитными бурями в уходящем году стало максимальным за 10 лет, а дней с повышенным геомагнитным фоном – за двадцатилетие, сообщали ранее в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

источник: РИА Новости Крым 

