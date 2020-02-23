Вставай на лыжи! Горнолыжные туры во Францию — активный отдых для всей семьи

Зима в этом году, прямо скажем, россиян, ценящих активный отдых, не порадовала. Огорчила главным образом тем, что так и не «отсыпала» российским регионам вдоволь снега — увы и ах, но большинству из нас и не довелось «открыть лыжню». И совсем уж она обидела тех, кто намеревался в этом году выбраться в отпуск на горнолыжный курорт всей семьёй, чтобы поставить детей на лыжи или на сноуборд.

Скажете, февраль на исходе, а потому не стоит бередить душу? А вот тут вы не правы! Самое время — догнать зиму, чтобы подпитаться впечатлениями до следующей!

Где сейчас под ногами скрипит снег, а лыжный сезон в самом разгаре? Во французских Альпах. Здесь высокий зимний сезон продлится чуть ли не до середины апреля. И — да: именно сюда стоит отправиться тем, у кого в приоритете — активный отдых с детьми. Почему? Местные курорты работают по легендарной, созданной в 1950 году, системе горнолыжного all-inclusive французского туристического оператора Club Med, что буквально значит — организовано всё!

Это мы придумали систему all inclusive полвека назад — и до сих пор придерживаемся изначальной концепции: в ваш отдых включено все, что в принципе необходимо для идеального отдыха. И никаких забот. Ничто не должно отвлекать вас от главного — от вашего отдыха! Просто расслабьтесь и оставьте все заботы нам, — отмечают специалисты компании Club Med.

По сути, сеть курортов Club Med предлагает «карт-бланш», когда и взрослые, и дети, приезжая на отдых, получают полный набор опций для качественного времяпрепровождения:

от s ki pass и высококлассного оборудования до уроков инструкторов крупнейшей в мире Горнолыжной Школы ESF, славящейся уникальной системой обучения,

от питания премиум-класса до открытого бара,

от детского клуба (с играми, развлечения и спортивными занятиями) до вечерних программ с яркими шоу.

Другими словами, в отелях Club Med без преувеличения всё продумано до мелочей.

На недельку…

Совет знатоков: хотите получить максимум от отдыха во французских Альпах — рассчитывайте провести там хотя бы семь дней. Так называемую стандартную горнолыжную неделю. Это гарантия того, что от отпуска всей семье удастся взять всё и немного больше. И научиться кататься, занимаясь с инструкторами дважды в день по 2,5 часа, и оздоровиться (спа-комплексы вам в помощь), и повеселиться. Да и расширить круг общения тоже — курорт европейский, так что сюда туристов ведут дороги из многих стран мира.

К слову, о детях. В отелях Club Med для юных горнолыжников созданы особые условия. А именно: здесь малышню на лыжи ставят профессионально с 4 лет. Уроки разбиты на уровни — от нулевого, когда ребёнок только начинает осваивать секреты лыжной науки, до уровня ESF «Золотая звезда», пройдя который, детвора будет чувствовать себя на лыжах максимально уверено. Соревнования, демонстрация навыков катания и первые медали для маленьких чемпионов также предусмотрены!

Куда глаза глядят?

Какие курорты Club Med во французских Альпах для максимально заряженного эмоциями и энергией активного зимнего семейного отдыха подходят исключительно? А их несколько:

Alpe d’Huez — самый солнечный горнолыжный курорт Франции, общая протяжённость трасс которого 250 км! Подходит для всех уровней катания.

Les Arcs Panorama — это 425 км трасс, расположенных на высоте от 1250м до 3250м.

Grand Massif Samoëns Morillon — идеально подходящий для катания на начальном и среднем уровне.

Peisey-Vallandry, расположивший в городке между двух древних вершин.

Serre-Chevalier — здесь есть горнолыжные трассы любого уровня сложности — от зеленой до черной.

Val Thorens Sensations — и это самый высокий курорт Европы! Расположен на высоте 2300м, а общая протяжённость его трасс — аж 600 км!

Val d’Isère — для любителей горных лыж, ценящих уединение, здесь созданы все условия.

Пакуйте чемоданы!

Отметим и такой момент, а точнее — грандиозное событие, участником которого вы можете стать: с 22 по 29 марта курорт LES ARCS PANORAMA устраивает Зимние игры. Особенный праздник, с уникальной программой горнолыжного отдыха для всей семьи:

425 км лыжных трасс в одном из лучших регионов катания – Парадиски, горнолыжный all-inclusive, за который так любят Club Med, и русскоязычное сопровождение на склонах. Подготовиться к покорению Альп помогут специальные уроки от тренеров World Class. И, конечно, мы приготовили развлечения для всех гостей: церемония награждения по итогам спортивных соревнований, Welcome-коктейль с шефом курорта, дегустации французских вин и сыров, яркие après-ski, соревнования для взрослых и детей, вечеринки, гала-ужин.Мы уже позаботились обо всем – просто приезжайте и наслаждайтесь! — анонсируют Зимние игры организаторы.

Заманчиво? Ещё бы! Но есть одно «но»: не успеете забронировать путешествие — останетесь дома! Спешить — самое время!

Так, что? Устроим побег в настоящую зиму?