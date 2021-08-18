Встреча губернатора Севастополя с главой Главгосэкспертизы России: о чём говорили?

В ходе рабочей встречи Михаил Развожаев и начальник Главгосэкспертизы Игорь Манылов обсудили совместную работу по оптимизации инвестиционно-строительного процесса в регионе.

Севастополь, как и весь Крымский полуостров, сегодня активно развивается по многим направлениям, в том числе реализуется его туристический потенциал, здесь строятся новые культурно-образовательные, спортивные и медицинские объекты, обновляются инженерные сети и коммуникации. Все это требует контроля и поддержки, в том числе на федеральном уровне. Главгосэкспертиза настроена на продуктивное сотрудничество с регионом с целью выработки единого комплексного подхода к решению наших общих задач, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Игоря Манылова.

Накануне начальник и эксперты Главгосэкспертизы России посетили строительные участки подконтрольных объектов в Севастополе – КОС «Южные», объекты культурного кластера, Севастопольской больницы скорой медицинской помощи. Сегодня на площадке Крымского филиала Главгосэкспертизы России состоялось региональное совещание по теме взаимодействия с органами государственной власти Республики Крым и города Севастополь. В ходе встречи с Михаилом Развожаевым продолжилось обсуждение работы на объектах, также были затронуты острые вопросы по оптимизации стоимости, цифровизации строительного комплекса и информационного взаимодействия Главгосэкспертизы с городом.

Губернатор отметил реформу, проделанную Министерством строительства РФ и Главгосэкспертизой для упрощения процедур: