Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Встреча губернатора Севастополя с главой Главгосэкспертизы России: о чём говорили?

crimeapress_news



«Верево Сити»
Встреча губернатора Севастополя с главой Главгосэкспертизы России: о чём говорили?
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Встреча губернатора Севастополя с главой Главгосэкспертизы России: о чём говорили?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:51 18.08.2021

В ходе рабочей встречи Михаил Развожаев и начальник Главгосэкспертизы Игорь Манылов обсудили совместную работу по оптимизации инвестиционно-строительного процесса в регионе.

Севастополь, как и весь Крымский полуостров, сегодня активно развивается по многим направлениям, в том числе реализуется его туристический потенциал, здесь строятся новые культурно-образовательные, спортивные и медицинские объекты, обновляются инженерные сети и коммуникации. Все это требует контроля и поддержки, в том числе на федеральном уровне. Главгосэкспертиза настроена на продуктивное сотрудничество с регионом с целью выработки единого комплексного подхода к решению наших общих задач, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Игоря Манылова.

Накануне начальник и эксперты Главгосэкспертизы России посетили строительные участки подконтрольных объектов в Севастополе – КОС «Южные», объекты культурного кластера, Севастопольской больницы скорой медицинской помощи. Сегодня на площадке Крымского филиала Главгосэкспертизы России состоялось региональное совещание по теме взаимодействия с органами государственной власти Республики Крым и города Севастополь. В ходе встречи с Михаилом Развожаевым продолжилось обсуждение работы на объектах, также были затронуты острые вопросы по оптимизации стоимости, цифровизации строительного комплекса и информационного взаимодействия Главгосэкспертизы с городом.

Губернатор отметил реформу, проделанную Министерством строительства РФ и Главгосэкспертизой для упрощения процедур:

В кратчайшие сроки была проделана большая работа — изменения намного упростили и ускорили процесс строительства. Также благодаря Главгосэкспертизе большие изменения произошли в сметном нормировании, что позволило улучшить качество отделки и оснащения на социальных объектах, — заявил на встрече Михаил Развожаев.

Встреча губернатора Севастополя с главой Главгосэкспертизы России: о чём говорили?

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Новости Крыма сегодня

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.