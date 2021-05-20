Встреча мэра Москвы и губернатора Севастополя: о чём говорили Сергей Собянин и Михаил Развожаев

В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Севастополя Михаил Развожаев встретился с мэром столицы Сергеем Собяниным. Встречу посвятили подведению итогов реализации Соглашения о сотрудничестве в 2020 году и обсуждению дальнейших планов работы.

Участие столицы в развитии Севастополя сложно переоценить. Речь идёт не только о финансовой, но и об экспертной поддержке, доступе к технологиям, передовому опыту столицы в развитии общественных пространств, трансформации городской среды, генеральном планировании, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Благодаря поддержке Москвы, заявил губернатор Города-Героя, в прошлом году в Севастополе удалось сделать действительно много. Так, благодаря соглашению с Москвой современное оборудование появилось в новой школе на 825 мест «Экотех+». Учебное заведение было построено в рамках национального проекта «Образование». Капитальный ремонт поликлиники на ул. Умрихина, открытие севастопольской детской молочной кухни, завершение капитального ремонта и оснащение современным оборудованием кинотеатров «Россия» и «Октябрь». Это все сделано в городе благодаря помощи российской столицы.

Москва оказала большую поддержку в ремонте жилого фонда — мы отремонтировали подъезды в 270 домах, заменили лифты в 125 подъездах, газифицировали 43 многоквартирных дома. За сухими цифрами статистики — сотни севастопольских семей, качество жизни которых стало значительно лучше, и изменения продолжаются, — говорит Михаил Развожаев.

Столичное финансирование позволило создать в Севастополе новые общественные пространства и благоустроить городские парки и скверы. Самые знаковые — новое общественное пространство у памятника, посвящённого окончанию Гражданской войны на юге России, парк имени Марии Байды, парк 60-летия СССР, сквер Севастопольских курсантов, пространства вдоль проспекта Октябрьской Революции.

Отдельно нужно сказать о реконструкции Большой Морской, выполненной точно в срок на самом высоком уровне, несмотря на ковид и большое количество новых задач, которые приходилось решать строителям, работая с Наблюдательным Советом проекта. Сегодня улица обрела новое рождение — вновь стала одним из самых любимых мест севастопольцев и гостей города, — отмечает губернатор.

Кроме того, по программе сотрудничества с Москвой для Севастополя было закуплено 58 единиц современной коммунальной техники.

В этом году работа с Москвой по всем направлениям продолжается. Главные задачи — ремонт и оснащение объектов здравоохранения, благоустройство общественных пространств, дороги.

Хочу еще раз поблагодарить Сергея Семёновича и команду Правительства Москвы за поддержку и помощь в преодолении застарелых проблем и новых вызовов, с которыми сталкивается Севастополь. Это настоящее дружеское плечо и совершенно конкретная помощь, — заявил Михаил Развожаев.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя