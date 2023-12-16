Встреча Нового года: топ идей для романтического праздника на двоих

По статистике, встречу Нового года считают не просто формальным праздником из разряда «поесть, выпить, пошуметь», а настоящим волшебством, только две «категории» отмечающим — это детвора и искренне влюблённые друг в друга пары. Причем, если первые видят это торжество как нечто глобальное — с хороводами, весёлыми играми, карнавалами и т.д., то вторые предпочитают встречать «смену лет» в уединении. Буквально по принципу — как год встретите, так и проведёте. А чего хочется влюблённым? Конечно же — быть вдвоём, а не «тонуть» в многообразии шумной толпы.

Так как устроить романтическое празднование встречи Нового года для влюблённой пары, чтобы и запомнилось надолго, и принесло то самое особенное ощущение «счастья на двоих»? Топ-семёрку, по-мнению бывалых романтиков, озвучим прямо сейчас:

гостиница с джакузи в номере: надо ли говорить, что такой вариант романтического времяпрепровождения выбирают большинство влюблённых пар? Но тут, конечно, необходимо учитывать множество самых разных моментов, чтобы не прогадать. От класса отеля до выбора мелких деталей-атрибутов обстановки такого решения праздника. Если думаете, что такое удовольствие — слишком дорогое удовольствие, то не думайте так: почасовые отели/гостиницы/квартиры предлагают такого рода услуги за вполне приемлемые деньги.

ужин. Менее популярный вариант ответа на задачку. Во многом потому, что является несколько обыденным.

пикник под звёздами. Вот уж романтика так романтика. Но… довольно сложная. Требуется весьма скрупулёзная подготовка к такому приключению. Тем более, если речь идёт о настоящей русской зиме, а не о каком-нибудь египетском пляже с температурой воды +27.

спа-день. Расслабляющие процедуры, массаж и уединенный отдых создадут неповторимую атмосферу. Важно: найти такое заведение, которые «заточено» на оказание таких услуг в столь непростое время как канун Нового года. В отличие от гостиницы с джакузи в номере, где действительно предполагается уединение, в спа обязательно «наличие» персонала.

романтическая прогулка. Идея — роскошная! Тем более, если есть возможность организовать такое путешествие в «волшебном» месте. С огоньками, наряженными ёлками, сказочными персонажами (или без них всё-таки?) и т.д.

совместное приготовление ужина. Да, да… Согласно результатам опроса влюблённых пар, такое время препровождение — один из самых востребованных вариантов новогоднее развлечения.

«фильмовый марафон». Другими словами — вечер с романтическими фильмами. Готовим любимые закуски, уютные одеяла и наслаждаемся друг другом и кино.

Здесь предупредим: как правило, «заводилой» в таких историях оказывается кто-то один из пары. Но предпочтения у нас у всех разные, потому всё-таки лучше — даже если это сюрприз — предварительно выяснять, как бы хотела встретить Новый год вторая половина. Согласитесь, если, к примеру, барышня хочет «за город под звёзды», а вы горите идеей лишь «наесться и отоспаться» дома, то ничего путного не выйдет. Компромисс! Или в гостиницу с джакузи — вариант, при котором возможно совместить несовместимое практически всегда.

И отметим такой момент: путешествия в другие города — также входят в топы предпочтения у влюблённых пар для празднования встречи Нового года. В России есть несколько городов, где встреча Нового года может быть особенно запоминающейся. А может быть действительно рвануть подальше от привычной обстановки, чтобы остаться наедине? И необязательно на несколько дней. Можно и на сутки вырваться, сняв номер в гостинице с почасовой оплатой. Куда едем: